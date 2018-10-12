ERR: эстонские турфирмы продавали путёвки в Крым несмотря на санкции

Несмотря на европейский закон, запрещающий оказание туристических услуг в Крыму, эстонские турфирмы годами продолжали отправлять на полуостров туристов. Как передаёт ERR, на этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски, а в отношении нескольких из них были возбуждены уголовные дела.

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. Как передаёт ERR, на этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски, а в отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело.

Как продолжает прибалтийский портал, обыски в турфирмах были проведены в связи с подозрением в организации туристических услуг «на оккупированную Россией территорию Крыма и Севастополя»*. В ЕС приняты санкции, согласно которым запрещено оказание туристических услуг в Крыму. За сознательное нарушение этой санкции предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или даже тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако эстонские турфирмы продолжают активно продавать путёвки, и их не заботит, что туристы рискуют столкнуться с очень большими проблемами.

В Крым можно съездить самому, избежав проблем о которых не предупреждают турфирмы.

«Важно делать различие между предоставлением туристических услуг и поездкой. Санкции не касаются поездок в Крым. Туда можно ездить с точки зрения эстонского закона и, насколько нам известно, с точки зрения законов других европейских стран», — говорят представители полиции безопасности.

Однако в министерстве иностранных дел заявили, что если кто-то хочет поехать в Крым, то это необходимо делать через Украину и предусмотренные для этого контрольно-пропускные пункты.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



