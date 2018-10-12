ERR: эстонские турфирмы продавали путёвки в Крым несмотря на санкции

Несмотря на европейский закон, запрещающий оказание туристических услуг в Крыму, эстонские турфирмы годами продолжали отправлять на полуостров туристов. Как передаёт ERR, на этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски, а в отношении нескольких из них были возбуждены уголовные дела.
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. Как передаёт ERR, на этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски, а в отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело.
Как продолжает прибалтийский портал, обыски в турфирмах были проведены в связи с подозрением в организации туристических услуг «на оккупированную Россией территорию Крыма и Севастополя»*. В ЕС приняты санкции, согласно которым запрещено оказание туристических услуг в Крыму. За сознательное нарушение этой санкции предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или даже тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако эстонские турфирмы продолжают активно продавать путёвки, и их не заботит, что туристы рискуют столкнуться с очень большими проблемами.
В Крым можно съездить самому, избежав проблем о которых не предупреждают турфирмы.
«Важно делать различие между предоставлением туристических услуг и поездкой. Санкции не касаются поездок в Крым. Туда можно ездить с точки зрения эстонского закона и, насколько нам известно, с точки зрения законов других европейских стран», — говорят представители полиции безопасности.
Однако в министерстве иностранных дел заявили, что если кто-то хочет поехать в Крым, то это необходимо делать через Украину и предусмотренные для этого контрольно-пропускные пункты.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил с заявление относительно информации касаемо возможного договорного характера матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской «Црвеной Звездой».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал истерикой обвинения Запада в адрес Москвы и отметил готовность российской стороны вести профессиональный диалог с коллегами в правовом поле. Об этом он заявил, отвечая на вопросы RT France, Le Figaro и Paris Match.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился в Национальную финансовую прокуратуру Франции с просьбой проверить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и сербской «Црвеной Звездой» на предмет возможного договорного характера игры.
Соединённые Штаты пытаются с помощью своих союзников использовать сирийские территории к востоку от Евфрата для создания там незаконного квазигосударства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине провокацией, поддерживаемой Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев получил первую передачу после заключения в камеру карантинного блока московской «Бутырки».
Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.
В Министерстве труда, занятости и миграции Саратовской области заявили, что набор продовольственной корзины для расчёта прожиточного минимума определён на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учётом местных цен.
Специалисты из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Об этом говорится в сообщении на сайте медицинского факультета учебного заведения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведёт работу по возвращению в страну американского пастора Эндрю Брансона, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала изучение мотивировочных частей решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских лыжниц Юлии Чекалёвой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко о нарушении антидопинговых правил.