Обозреватель Оригинал

Обозреватель: Климкин пригрозил России Генассамблеей ООН за «милитаризацию» Крыма

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в Крыму может находиться ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования. Как пишет «Обозреватель», в связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции для Генассамблеи ООН из-за милитаризации полуострова.
Обозреватель: Климкин пригрозил России Генассамблеей ООН за «милитаризацию» Крыма
Reuters

У украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в Крыму может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как продолжает издание, в связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции для  Генассамблеи ООН из-за «превращения оккупированного Крыма* в военную российскую базу». 
 
«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма», —  заявил Климкин. 
 
Он также добавил, что именно с территории полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Обозреватель Украина Европа
теги
Крым Павел Климкин Россия Украина ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров