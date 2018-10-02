Обозреватель: Климкин пригрозил России Генассамблеей ООН за «милитаризацию» Крыма

17:19
Кучма завершил работу в Контактной группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
17:17
Глава МИД Японии заявил о намерении Токио укрепить отношения с Москвой
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о намерении страны укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.
17:15
Иран заявил об уничтожении почти 40 главарей ИГ в Сирии
Иран 1 октября уничтожил ракетными ударами почти 40 главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.
17:11
Путин и Курц обсудят «Северный поток — 2»
Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца в Санкт-Петербурге.
17:09
Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева пропустит сезон-2018/19
Титулованная российская сноубордистка Екатерина Тудегешева полностью пропустит сезон-2018/19, поскольку не успевает должным образом подготовиться к международным соревнованиям.
17:09
В «Батькивщине» считают, что на Украине пытаются скрыть проблему сибирской язвы
В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой. Об этом RT сообщил источник в ведомстве.
17:06
Пожар на борту парома под флагом Литвы в Балтийском море потушен
Пожар, произошедший в результате взрыва на пассажирском пароме, шедшем под флагом Литвы в Балтийском море, к настоящему времени потушен.
17:01
СМИ назвали имя российского футболиста, сдавшего положительный допинг-тест на мельдоний
Игроком Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сдавшим положительный допинг-тест на запрещённые препараты триметазидин и мельдоний, является 39-летний защитник клуба «Псков 747» Иван Ершов.
16:54
Гражданин Китая погиб от удара током на рыбалке под Уфой
Гражданин Китая во время рыбалки на реке Дёме под Уфой задел удочкой линию электропередачи и получил смертельный удар током.
16:51
КХЛ определила лучших игроков лиги в сентябре
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков турнира по итогам матчей регулярного чемпионата, состоявшихся в сентябре 2018 года.
16:50
В МВД уточнили данные о числе пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле
В ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили данные о числе пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Барнауле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
16:43
Источник: впервые судно ВМС страны НАТО прошло по Севморпути
Судно тылового обеспечения военно-морских сил Франции «Рона» проследовало Северным морским путём, оно стало первым судном ВМС страны НАТО, которое прошло по Севморпути.
16:41
Названа дата прощания с Карцевым
Прощание с народным артистом Романом Карцевым пройдёт в Центральном доме литераторов 4 октября.
16:41
Вучич прокомментировал итоги переговоров с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
16:37
МИД России заявил, что Украина «провоцирует ситуацию» в Азовском море
Власти Украины своими заявлениями «провоцируют ситуацию» в Азовском море, заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
16:36
Игрок ПФЛ сдал положительный допинг-тест на мельдоний
Один из игроков Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по значимости дивизиона чемпионата России по футболу, сдал положительный допинг-тест в ходе соревновательного контроля.
16:33
В России назвали тщетными намерения США разместить вооружения в космосе
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» назвал тщетными намерения США разместить вооружения в космосе.
16:32
«Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек
«Росконтроль» проверил рынок крабовых палочек, сообщает Newinform. Исследовалась продукция ряда брендов.
16:29
Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Карцева
Глава Минкультуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Карцева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
16:26
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче второго тура группового раунда Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которой выступают игроки не старше 19 лет, российский ЦСКА на своём поле потерпел разгромное поражение от испанского «Реала» со счётом 1:4.
16:25
Племянница Скрипаля сообщила об отсутствии угроз в свой адрес
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала, что не получает угроз в свой адрес.
16:23
Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин в беседе с «Известиями» рассказал, как начинал свою карьеру.
16:20
В заксобрании Петербурга оценили вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе
Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв оценил вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе, когда погибли два человека.
16:18
Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй раунд чемпионата мира
Женская сборная России по волейболу досрочно квалифицировалась во второй групповой раунд чемпионата мира, который проходит в Японии.
16:13
Эксперт оценил возможное введение нормы энергопотребления для россиян
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении в России нормы энергопотребления для населения.
16:07
Синоптики прогнозируют потепление в выходные в Москве
Синоптики прогнозируют в выходные потепление в Москве до +18 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
16:02
На борту судна в Балтийском море ликвидировали возгорание
Пожар на борту парома под флагом Литвы, загоревшегося в Балтийском море, ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.
16:02
Макарова и Градецка вышли в четвертьфинал теннисного турнира в парном разряде в Пекине
Россиянка Екатерина Макарова и чешская теннисистка Люция Градецка одержали победу над украинкой Людмилой Киченок и словенкой Катариной Среботник в матче 1/8 финала турнира в парном разряде в Пекине.
15:52
В Барнауле увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом
В Алтайском крае в Барнауле увеличилось до 11 число пострадавших в результате столкновения автобуса с опорой моста. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
15:49
Соавтор "Что? Где? Когда?" рассказала, как кричала на футболистов сборной России
Вдова Владимира Ворошилова и гендиректор телекомпании «Игра-ТВ», которая создаёт программу «Что? Где? Когда?», Наталья Стеценко вспомнила о приходе на программу футболистов сборной России перед чемпионатом Европы 2016 года.
15:48
СМИ сообщили об убийстве россиянки в студенческом общежитии в Бельгии
Россиянка стала жертвой двойного убийства в студенческом общежитии в бельгийском Кортрейке, пишет La Libre со ссылкой на представителя прокуратуры Западной Фландрии.
15:41
Взрыв произошёл на пароме под флагом Литвы в Балтийском море
Взрыв произошёл на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росморречфлота.
15:34
В Кремле анонсировали встречу Путина и Курца в Петербурге
В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
15:32
В Госдуме прокомментировали возможное введение нормы энергопотребления
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении в России социальной нормы энергопотребления для населения.
15:29
Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время.
15:20
СК задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко
Следственный комитет России задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.
15:19
Дело о хищениях в «Седьмой студии» направлено в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии», сообщает пресс-служба ведомства.
15:19
Главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения
Наставник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в коллективе.
15:18
Источник сообщил о возгорании пассажирского судна в Балтийском море
В Балтийском море горит пассажирское судно под флагом Литвы, о пострадавших не сообщается. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в морских спасательных службах.
15:15
Постпред России при международных организациях в Вене рассказал о выгодах формата ОПЕК+
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о выгодах формата ОПЕК+.
15:05
В Барнауле девять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Барнауле в результате столкновения автобуса с опорой моста девять человек получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.
15:05
Португалия выдала России обвиняемого в разбое россиянина
В Россию из Португалии экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище. Об этом заявил RT официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
15:00
У Черчесова появился аккаунт в Instagram
У главного тренера сборной России по футболу появилась официальная страница в социальной сети Instagram.
14:56
Андрей Райкин поделился воспоминаниями о Романе Карцеве
Шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура», племянник Аркадия Райкина Андрей Райкин поделился в беседе с RT воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.
14:54
В Минстрое заявили, что раздельный мусор позволит экономить на ЖКУ с 2019 года
Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с «Известиями» заявил, что россияне смогут платить меньше за вывоз твёрдых коммунальных отходов с 2019 года, если начнут разделять мусор.
14:54
Ребров — об Акинфееве: такие вратари рождаются раз в 100 лет
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить выступления в составе сборной России по футболу.
14:47
Бортко назвал Карцева национальным достоянием
Режиссёр Владимир Бортко в беседе с Newinform назвал актёра Романа Карцева национальным достоянием.
14:45
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму
Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
14:45
Посол России поблагодарил Вену за гостеприимство в день свадьбы главы МИД Австрии
Посол России Дмитрий Любинский заявил, что в Москве признательны австрийским коллегам за гостеприимство и обеспечение безопасности 18 августа, когда президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
14:42
Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Пекине
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.