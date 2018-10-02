Обозреватель: Климкин пригрозил России Генассамблеей ООН за «милитаризацию» Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в Крыму может находиться ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования. Как пишет «Обозреватель», в связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции для Генассамблеи ООН из-за милитаризации полуострова.

У украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в Крыму может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как продолжает издание, в связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции для Генассамблеи ООН из-за «превращения оккупированного Крыма* в военную российскую базу».

«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма», — заявил Климкин.

Он также добавил, что именно с территории полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию.