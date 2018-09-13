Welt: россияне любят Китай, но не доверяют китайцам

Большинство россиян положительно относятся к Китаю как к партнёру России во внешней политике, однако это не уменьшает их недоверия к жителям Поднебесной, пишет немецкая газета Die Welt. На Дальнем Востоке опасения вызывает активная промышленная деятельность китайцев и её влияние на окружающую среду, а в Москве и Петербурге недовольны множеством китайских туристов — тем более что прибыли они приносят мало.

Лидеры России и Китая встречались дважды за последние три месяца, пишет немецкая газета Die Welt. За первую половину 2018 года объёмы двусторонней торговли выросли на 25,8% до более чем $58 млрд и до конца года должны впервые составить $100 млрд. Впрочем, торговые обороты Китая с США в пять раз выше этой цифры, и возможное развитие торговой войны с Америкой представляет собой весомый аргумент для сближения Пекина с Москвой.

В России к установлению более тесных отношений между двумя странами относятся скептически, утверждают авторы статьи. По результатам опросов, 70% россиян относятся к Китаю хорошо или очень хорошо — в конце концов, Пекин не вводил санкции против Москвы и не упрекал Кремль во вмешательстве в выборы или в отравлении бывших агентов.

Как пишет Die Welt, россияне могут считать Китай надёжным политическим партнёром из-з напряжённости в отношениях с Западом и постоянных напоминаний в СМИ о развороте на Восток, однако это ещё не делает их фанатами Китая. Россияне любят покупать смартфоны через китайские сайты продаж и с удовольствием садятся за руль китайских кроссоверов. «Но это не уменьшает их недоверия к Китаю», — уверяет издание.

Согласно последним опросам общественного мнения, 31% россиян считают нежелательным пребывание китайцев в России и хотели бы запретить для них въезд в страну. Хуже по этому показателю приходится только цыганам — против них высказались 32% россиян.

По соцсетям распространяется множество видеороликов, рассказывающих о том, что китайцы уничтожат Россию, и их вторжение уже началось в Сибири и на Байкале. Это говорит о том, что «стратегический партнёр» вызывает у россиян и определённые страхи, отмечает издание. Например, перед крупными сельскохозяйственными инвесторами в Сибири, которые не соблюдают даже не особенно высокие российские нормы по защите окружающей среды. Или перед китайскими фабриками на Дальнем Востоке, грозящими превратить сибирскую природу в окутанную смогом промышленную пустыню.

Также жители в приграничном регионе сейчас собирают подписи против вырубки лесов китайскими предприятиями. Россияне жалуются, что никто не занимается восстановлением лесного хозяйства, и критикуют собственное правительство за то, что оно вместо этого отправляет огромное количество древесины в Китай, чтобы потом импортировать оттуда изготовленную из неё продукцию — например, мебель. На данный момент 80% российского экспорта древесины отправляются в Китай, отмечает немецкая газета.

В Москве и Петербурге китайцы тоже вызывают у многих недовольство — в частности, речь идёт о множестве туристов из Поднебесной. Основную часть путешественников, посещающих Россию, составляют китайцы. В прошлом году в стране побывало 1,5 млн гостей из Китая.

Однако российской экономике от них мало пользы, утверждает Die Welt. Безвизового режима между странами нет, поэтому индивидуальный туризм не особенно развит. Вместо этого китайцы предпочитают дешёвые и чётко организованные туры с плотной программой. По большей части, это недельные поездки, которые гости из Китая бронируют и заранее оплачивают в местных турфирмах. По расчётам экспертов туристической отрасли, среднестатистический китаец за такую поездку тратит в России на подарки и сувениры лишь около €300-400.

Впрочем, большая часть этих средств всё равно оседает в кассах китайских компаний, которые держат сувенирные лавки в России. К тому же, китайцы зачастую расплачиваются при помощи электронных приложений, из-за чего российские власти даже не знают об осуществляемых транзакциях, уверяет Die Welt.