24 канал: киевские депутаты не смогли переименовать столичные улицы

Киевские депутаты провалили голосование о переименовании столичных улиц. Как передаёт «Телеканал новин 24», проспекты Героев Сталинграда и Дружбы народов, а также улица Московская и ещё полтора десятка улиц пока сохранят свои названия.

Киевские депутаты провалили голосование по вопросу переименования улиц. Как сообщает «Телеканал новин 24», со старыми названиями останутся проспекты Героев Сталинграда и Дружбы народов, а также улица Московская и ещё полтора десятка улиц.

«Этот вопрос дважды ставился на голосование на этом пленарном заседании. Если не будет выявлена где-нибудь техническая ошибка, а напомню: согласно регламенту можно вернуться, если не сработала у кого-то карта и это повлияло на исход голосования, тогда будет возможность вернуться к этому вопросу ещё. В противном случае он имеет шанс ещё голосовать, но уже на следующем пленарном заседании, а не на продолжении этого», — рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.

В течение нескольких часов депутаты не могли договориться и даже вычеркнули треть улиц из списка для голосования. Однако в финальном волеизъявлении для принятия решения не хватило одного голоса. В ответ на провальное голосование трибуну Киевсовета заблокировали — и был объявлен перерыв.

Как пишет телеканал, речь шла как о переименовании в рамках декоммунизации, так и о возвращении к историческим названиям. В частности, проспект Героев Сталинграда предлагалось переименовать в честь украинского композитора Владимира Ивасюка, проспект Дружбы народов — в честь Николая Михновского, украинского политического деятеля начала прошлого века, а улицу Московскую — назвать в память о погибшем в АТО Дмитрии Годзенко.