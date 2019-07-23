1+1: родители школьников в Авдеевке взбунтовались против перехода на украинский язык

Родители детей одной из школ на подконтрольной Украине территории Донбасса выступили против того, чтобы школьники обучались на украинском языке. Как передаёт «1+1», по их мнению, переходить на государственный язык для детей в шестом и седьмом классах поздно и сложно. Однако директор школы настаивает на том, что язык — это составляющая идентификации нации.

Бой за русский язык. В Авдеевке родители пишут жалобы и протестуют против перехода опорной школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в шестой и седьмой классы, хотят оставить обучение на русском, поскольку переходить на государственный язык для детей поздно и сложно. Аргументы выслушала Евгения Цветецкая.

Красно-чёрный флаг в кабинете, сине-жёлтые флаги на столе.

ЖЕНЩИНА: Это всё добровольцы, которые были у нас в школе в гостях.

Госпожа Оксана — директор второй авдеевской школы, которую сделали опорной. Она уже год как директор, и своей главной задачей она считает перевод обучения на украинский язык.

ОКСАНА ЧЕТВЕРИКОВА, директор школы: Нужно выполнять свои обязанности, которые были утверждены ещё в 2018 году. Язык — это составляющая идентификации нации, и я объяснила это родителям.

На дыбы сразу встали родители в нескольких классах. Они не хотят, чтобы их дети обучались на украинском.

ОКСАНА ЧЕТВЕРИКОВА: Они пишут жалобы, и записывают видеообращения, и просят решить этот конфликт и оставить детям возможность учиться на русском языке.

Анна, мать теперь уже семиклассника, говорит, что ребёнок понимает украинский, но на русском ему удобнее.

АННА ПАСТЕРНАК, мать школьника: Потому что мы привыкли общаться на этом языке, нас, ну скажем так, вырастили наши родители, и общение у нас идёт на русском языке. Поэтому нам удобно.

Такого мнения придерживается и Анастасия. По её словам, это дополнительная нагрузка на ребёнка.

АНАСТАСИЯ СИМОНОВА, мать школьника: У нас был выбор: пойти в украинский класс или в русский. Если мы бы изначально хотели пойти в украинский, мы бы пошли в украинский. Мы не можем быть уверены в том, что будет завтра. У нас президент двуязычный, поэтому я не думаю, что будет проблема, если будет русский язык присутствовать. Это надо в школе на украинском, и я не смогу ей объяснить дома те же предметы на украинском языке.

Госпожа Оксана сама русскоязычная и училась на русском, но она за то, чтобы её дочь уже сейчас знала украинский.

ОКСАНА ТИТКОВА, мать школьницы: У меня было очень много проблем из-за того, что очень плохо знаю язык. Лучше, когда они это пройдут в школе, а не когда уже в институт поступят.

Самой Арине легче на русском, но она готова обучаться на любом языке.

ДЕВУШКА: И так, и так понимаю.

Другое условие, которые озвучивают родители, — это ремонт школы, который идёт ещё с 2016 года. По их словам, отремонтируйте, а потом помогайте с украинским, будут учиться в другом помещении.

МУЖЧИНА: Течёт крыша, это не перекрыто, видишь?

Батареи находятся под каждым вторым окном, и у них тонкие трубы. Ремонт ещё не закончен, а уже есть много нарушений.

МУЖЧИНА: По технологии всё должно прятаться в стене.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Кто занимался?

ОКСАНА ЧЕТВЕРИКОВА: Специализированное строительное управление Службы безопасности Украины.

В этом году вернуть сюда детей даже не рассчитывают.

ЛЕОНИД КОВАЛЬЧУК, исполнитель работ: Ну, первого сентября дети в школу уже не пойдут с такими поставками материалов.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А чего не хватает?

ЛЕОНИД КОВАЛЬЧУК: Как чего не хватает? Всего не хватает.

Директор не понимает, причём тут вопрос языка и комфорт.

ОКСАНА ЧЕТВЕРИКОВА: Сделайте нам здание, а потом мы будем думать, как заговорить на украинском языке. Знаете, это как на рынке торгуются.

Но закон о языке чётко определяет: язык образовательного процесса — исключительно государственный.

Из Донецкой области Евгения Цветецкая, Николай Борщ, Олег Зуров, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 23 июля 2019 года.