Корреспондент: советник Зеленского предлагает переименовать Россию в Московию

21:18 Россия выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на предстоящем заседании контактной группы.

21:15 «Атлетико» объявил о трансфере нападающего Шапоньича Сербский форвард Иван Шапоньич стал новым футболистом мадридского «Атлетико».

21:07 В ООН призвали не допустить новой конфронтации в Ормузском проливе ООН призывает все стороны инцидента в Ормузском проливе избегать новой конфронтации, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

20:59 Тёнс стал победителем шестого этапа «Тур де Франс» Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, представляющий команду Bahrain Meridа, стал победителем шестого этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс».

20:54 Правительство Севастополя вслед за губернатором уйдёт в отставку Вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин сообщил, что правительство города уйдёт в отставку вслед за губернатором.

20:44 Директора театра кукол в Петербурге отправили под домашний арест Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина.

20:42 Турутина завоевала серебряную медаль Универсиады в тхэквондо Российская спортсменка Юлия Турутина стала серебряным медалистом ХХХ Всемирной летней Универсиады в тхэквондо среди женщин до 62 кг.

20:40 Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.

20:32 Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в полуфинале Универсиады На ХХХ Всемирной летней универсиаде российские футболисты будут бороться за бронзовые медали.

20:30 В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования школьницы в лагере В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования девятилетней девочки в лагере, сообщает kp.ru.

20:25 В Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о неблагоприятных погодных условиях с 12 по 16 июля, сообщает Inforeactor.

20:24 В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина с Зеленским Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

20:15 Врач сборной Бразилии заявил о готовности Неймара вернуться к тренировкам Врач национальной команды Бразилии по футболу Родриго Ласмар заявил, что срок восстановления Неймара уже прошёл и игрок смог бы вернуться к работе с мячом, если бы находился в расположении команды.

20:14 «Краснодар» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Шишкиным Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с 32-летним футболистом Романом Шишкиным.

20:14 Россия и Украина проведут телемост с помощью Skype «Россия 1» проведёт российско-украинский телемост «Надо поговорить» с помощью Skype. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

20:13 Власти ЯНАО рассчитывают на участие местного бизнеса в крупных проектах Власти Ямало-Ненецкого автономного округа рассчитывают на участие местного бизнеса в крупных проектах, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

20:12 Новейший патрульный корабль ЧФ «Дмитрий Рогачёв» прибыл в Севастополь Новейший патрульный корабль Черноморского флота «Дмитрий Рогачёв» прибыл в Севастополь, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

20:11 В Киеве назвали ключевой вопрос разговора Зеленского с Путиным Ключевым вопросом в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

20:07 Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.

19:54 США и «Талибан» достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров Делегация США и представители афганского движения «Талибан»* по итогам переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров, заявил официальный представитель «Талибана» Сухейл Шахин.

19:51 Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума Министерство труда и социальной защиты России предложило установить новый размер прожиточного минимума за II квартал 2019 года.

19:50 СМИ: «Спартак» близок к приобретению уругвайского футболиста Рамиреса Московский «Спартак» близок к завершению сделки о переходе полузащитника итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса.

19:50 В Москве планируют перенести выход со станции метро «Ботанический сад» Выход со станции «Ботанический сад» Московского метрополитена в сторону проезда Серебрякова планируют перенести ближе к домам. Длина перехода увеличится до 70 м.

19:50 В медучреждения Курганской области поступит новое оборудование до конца года Новое оборудование общей стоимостью почти 700 млн рублей поступит до конца 2019 года в 53 медицинских учреждения Курганской области. В 2020-м планируется направить ещё около 570 млн рублей. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение врио губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте».

19:48 В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что один населённый пункт на юге региона находится «на грани полного уничтожения».

19:39 Косачёв прокомментировал телефонный разговор Путина с Зеленским Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

19:36 Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» прибыла для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

19:35 Поветкин может провести следующий бой в Англии По словам руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин может выйти на следующий бой в августе 2019 года.

19:33 В Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году В 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов, сообщает «Газета.Ru». Об этом рассказал глава Союза туристических агентств страны Фируз Багликая.

19:31 Медведев заявил о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% Российский премьер-министр на своей странице в Twitter заявил, что принял решение снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.

19:30 В Удмуртии открылся Республиканский спортивный фестиваль В Ижевске открылся Республиканский спортивный фестиваль учащихся образовательных учреждений Удмуртии.

19:28 Глава крымского управления МВД снят с поста Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова заявила, что глава Министерства внутренних дел Крыма Олег Торубаров снят со своего поста.

19:20 СМИ: Завтра «Барселона» выкупит Гризманна «Барселона» может оформить переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в самое ближайшее время.

19:17 Следователи назвали причину хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле Следователи назвали причину хлопка газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

19:16 Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что не допустит федерализации Украины.

19:14 Первая ракета «Брамос» готова к испытаниям на увеличение дальности Официальный представитель компании «Брамос» Правин Патак сообщил в ходе международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, что первый опытный экземпляр крылатой ракеты «Брамос» готов к проведению испытаний на увеличение дальности.

19:13 Эксперт оценил заявление Туска о распаде СССР Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил заявление главы Европейского совета Дональда Туска о том, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

19:11 Кардиохирург оценил полезность шоколада Кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров в беседе с НСН оценил полезность шоколада.

19:08 В НИИ Рошаля сообщили о состоянии избитой в Ингушетии девочки В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о состоянии семилетней девочки, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии.

19:06 Хаджи поделился мнением о потенциальном трансфере сына Легендарный румынский футболист Георге Хаджи заявил, что его сын Янис пользуется спросом в Европе и имеет несколько предложений о продолжении карьеры от различных клубов.

19:05 Фестиваль «Кинолес» пройдёт 12—14 июля в Петербурге Фестиваль «Кинолес» будет проходить с 12 по 14 июля на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

19:04 Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.

19:00 В «Газпром межрегионгаз» рассказали о хищении газа в республиках СКФО Компания «Газпром межрегионгаз метрология», входящая в группу компаний «Газпром межрегионгаз», рассказала о фактах хищения газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

18:55 Путин принял отставку губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

18:50 Тарасов заявил, что не предлагал «Локомотиву» подписать с ним краткосрочный контракт Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию, что его представители предлагали «Локомотиву» заключить с ним краткосрочный контракт на три-четыре месяца, чтобы помочь ему с реабилитацией после операции.

18:45 Климкин ответил строчкой из песни на очередной отказ Рады уволить его Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал строчкой из песни Hotel California группы Eagles итоги голосования Верховной рады, которая снова отказалась отправить его в отставку.

18:43 Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

18:43 Умер актёр Олег Дмитриев Скончался актёр и режиссёр Малого драматического театра Олег Дмитриев.

18:42 В Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну В Воронежской области обнаружили останки 15 погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает Nation News.