Корреспондент: советник Зеленского предлагает переименовать Россию в Московию

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев выступил с инициативой переименовать Россию в Московию, чтобы помочь россиянам «вернуться к истокам», пишет «Корреспондент». Украинский политик также предложил объявить, что в соседней стране говорят на «российском» языке, сообщается в статье.
Россию следует переименовать, чтобы помочь ей «вернуться к истокам» и «вернуть историческое разнообразие», считает советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. Об этом украинский политик заявил во время прямого эфира на YouTube, поясняет «Корреспондент».
«Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернём россиянам разнообразие историческое», — так Потураев мотивировал своё предложение «переименовать Россию в Московию», сообщается в статье. Кроме того, он выступил с инициативой называть русский язык «российским».
«Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там [в России] — российский», — цитирует «Корреспондент» недавнее заявление советника президента Украины по политическим вопросам.
ООН призывает все стороны инцидента в Ормузском проливе избегать новой конфронтации, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ключевым вопросом в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Делегация США и представители афганского движения «Талибан»* по итогам переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров, заявил официальный представитель «Талибана» Сухейл Шахин.
Новое оборудование общей стоимостью почти 700 млн рублей поступит до конца 2019 года в 53 медицинских учреждения Курганской области. В 2020-м планируется направить ещё около 570 млн рублей. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение врио губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT состоявшийся по инициативе украинской стороны телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Официальный представитель компании «Брамос» Правин Патак сообщил в ходе международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, что первый опытный экземпляр крылатой ракеты «Брамос» готов к проведению испытаний на увеличение дальности.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил заявление главы Европейского совета Дональда Туска о том, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе украинской стороны, обсуждалась ситуация в Донбассе.
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию, что его представители предлагали «Локомотиву» заключить с ним краткосрочный контракт на три-четыре месяца, чтобы помочь ему с реабилитацией после операции.