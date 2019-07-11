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Корреспондент: советник Зеленского предлагает переименовать Россию в Московию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев выступил с инициативой переименовать Россию в Московию, чтобы помочь россиянам «вернуться к истокам», пишет «Корреспондент». Украинский политик также предложил объявить, что в соседней стране говорят на «российском» языке, сообщается в статье.
Корреспондент: советник Зеленского предлагает переименовать Россию в Московию
Pixabay

Россию следует переименовать, чтобы помочь ей «вернуться к истокам» и «вернуть историческое разнообразие», считает советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев. Об этом украинский политик заявил во время прямого эфира на YouTube, поясняет «Корреспондент».

«Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернём россиянам разнообразие историческое», — так Потураев мотивировал своё предложение «переименовать Россию в Московию», сообщается в статье. Кроме того, он выступил с инициативой называть русский язык «российским».

«Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там [в России] — российский», — цитирует «Корреспондент» недавнее заявление советника президента Украины по политическим вопросам.

 

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Корреспондент Украина Европа
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