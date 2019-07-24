Лiга.net: в партии Зеленского рассказали о судьбе русского языка в Донбассе

Глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о статусе русского языка в Донбассе нужно будет обсуждать. Однако, как пишет «Лiга», Разумков подчеркнул, что речь идёт лишь о диалоге «касательно более глубокого использования русского языка», при этом единственным государственным языком останется украинский.
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка в Донбассе нужно будет обсуждать. Как пишет «Лiга» об этом он заявил, комментируя заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана.
«Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит минским договорённостям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык», — отметил Разумков.
Как отмечает издание, он допускает диалог по вопросу более глубокого использования русского языка.
«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, — да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской конституции», — уточнил Разумков.
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