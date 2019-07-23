112: в партии Зеленского выступают против амнистии для «боевиков Донбасса»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о недопустимости амнистии для «боевиков Донбасса». Как передаёт «112 Украина», Разумков добавил, что никакие амнистии не должны распространяться на людей, которые замешаны в военных преступлениях.

В политической партии Владимира Зеленского считают недопустимой возможность амнистии для тех, кто совершил военные преступления в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — подчеркнул Разумков.

Как напоминает украинский канал, ранее Разумков заявлял, что представители ЛНР и ДНР абсолютно не самостоятельны, и диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения, а именно с Москвой.