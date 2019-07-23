112: в партии Зеленского выступают против амнистии для «боевиков Донбасса»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о недопустимости амнистии для «боевиков Донбасса». Как передаёт «112 Украина», Разумков добавил, что никакие амнистии не должны распространяться на людей, которые замешаны в военных преступлениях.
В политической партии Владимира Зеленского считают недопустимой возможность амнистии для тех, кто совершил военные преступления в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — подчеркнул Разумков.
Как напоминает украинский канал, ранее Разумков заявлял, что представители ЛНР и ДНР абсолютно не самостоятельны, и диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения, а именно с Москвой.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал слова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о президенте России Владимире Путине.
Россиянка Варвара Флинк потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в латвийской Юрмале.
В Керчи изъяли более пяти тонн рыбной продукции, не имевшей маркировки установленного образца и не соответствовавшей требованиям качества и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
Ряд американских политиков хотят решить иранскую проблему военным путём, однако в Москве исходят из того, что президент США Дональд Трамп не разделяет такие взгляды, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Государственной думы Леонид Калашников в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил узбекского борца вольного стиля Артура Таймазова, который ныне является депутатом Госдумы России, золотой медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил.
Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.
Режиссёр Юлий Гусман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний страны, которые якобы работают на российские спецслужбы.