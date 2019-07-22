Русские молодцы! — ARTE выяснил, что думают о Крымском мосте на разных берегах Азовского моря

Крымский мост объединил полуостров с материковой Россией, но украинские власти уверяют, что он нарушает договорённости и мешает проходу кораблей в Азовское море. Журналисты телеканала ARTE побывали в Керчи, в Крыму и в Мариуполе и выяснили, что мнение народа не всегда сходится с официальной позицией.

Как у брата и сестры, которые бранятся, у конфликта между Россией и Украиной теперь есть свой символ — Крымский мост», — так начинается документальный фильм франко-немецкого канала ARTE о мосте на Крымский полуостров.

Сами люди, с которыми общались французские журналисты, отмечают, что гордятся мостом, называют его «стройкой века», «величием Крыма, России и президента». Украина же видит в этом мосте провокацию, ущемление её суверенитета, отмечают журналисты.

При этом, когда прохожие слышали, что с ними хотят поговорить журналисты из Франции, люди часто занимали воинственную позицию по отношению к ним. Например, один из собеседников тут же ответил, что «Крым — это Россия», и заверил, что в 2014 году он и другие крымчане проголосовали за Россию: «Мы всегда были Россией».

Строительство моста стало для России способом обеспечить свой суверенитет над Крымом, отметили создатели фильма. Поскольку это стратегическая цель, то и денег на неё выделили немало. Строили его круглосуточно. На открытии моста был сам Владимир Путин. Работа продолжается до сих пор, теперь строится железнодорожный мост. «Чувствуется дух завоеваний, как в 1961 году, когда в космос отправился первый человек Юрий Гагарин», — говорят журналисты.

Журналисты даже отправились на рыбалку с одним из крымчан, который «мог бы протестовать против возведения моста». Он потерял почти половину акватории для рыбалки, но всё же поддерживает строительство. Он отмечает, что, когда Крым был украинским, на полуострове был «полный застой», ничего не строилось. А этот мост был «в мозгах» людей ещё с древности, ведь здесь была переправа.

Противники моста беспокоятся насчёт его хрупкости, ведь в этом регионе частые туманы сильно снижают видимость. Однако другие видят в нём торжество человеческого разума, свидетельство, что нет ничего невозможного. При этом места там исторические, там сражались и во время Второй мировой войны.

Впрочем, если крымчане восхваляют Путина за возвращение Крыма, насчёт западных санкций они высказываются с меньшей охотой. Для крымских предприятий переход от Украины к России прошёл не слишком легко. Так, управляющий предприятия, которое производит косметику из крымских флоры и фауны, рассказал, как они вдруг потеряли всех своих клиентов с Украины, и пришлось подстраиваться под российский рынок, так что и до сегодняшнего дня они не смогли вернуть себе былые объёмы производства.

Отдельная сфера — военные предприятия, которые получили новые заказы и работают вовсю. «Сейчас мы строим для себя. Своё величие Россия обрела в конце 2000-х годов, когда она показала, что это сильное государство и обижать её нельзя», — приводит телеканал слова ветерана одного из судостроительных заводов Крыма. Он же уверяет, что если речь об иностранных кораблях, то они свободно проходят по проливу, если предупреждают о проходе погранслужбы.

В украинском Мариуполе считают иначе. Там злятся, когда видят поблизости российские корабли, хотя в Азовском море навигация свободная, ведь это море имеет статус принадлежащего двум странам: Украине и России. Но при этом, по их словам, вход в это море Россия закрывает.

С другой стороны, простые жители Мариуполя, которые видели Крымский мост по телевизору, отмечают, что мост — это всегда хорошо, он объединяет людей: «Русские это сделали, молодцы!» Другие считают, что мост давно нужно было построить, когда Крым был украинским или даже советским.

Но при этом они отмечают, что порт Мариуполя теперь простаивает. Он прежде ориентировался на экспорт продукции двух главных сталелитейных заводов города и злаков украинского Черноземья. Но после инцидента с кораблями клиенты опасаются брать на себя такие риски, и порт потерял 2/3 своих объёмов. Как поясняет его директор, Крымский мост якобы слишком низкий и там не могут проходить большие корабли. По его мнению, стратегия России как раз и состояла в том, чтобы «спровоцировать экономическую стагнацию в регионе».

Металлургические предприятия Мариуполя уже ощущают на себе проблему с экспортом своей продукции по морю, а если им придётся увольнять людей, это добавит остроты кризису, и тогда регион «попадёт в руки России как переспелый фрукт». При этом жители Мариуполя разделились между украинскими патриотами и сторонниками России. Они отмечают, что в Мариуполе им живётся тяжело, цены высокие, молодёжь уезжает. Один из собеседников журналистов и вовсе заявил, что половина жителей города взяла бы российский паспорт, если бы им предложили: «Мариупольцы, ненавидят они эту Украину!»

А неподалёку от Мариуполя продолжается война в Донбассе. И местное население в ответ на вопрос, где лучше живётся, говорит, что в России: «Там и дороги, там жильё есть, там и стройки — всё!»

Украинские власти постарались наладить жизнь в Мариуполе, устроив там парк. Чтобы стереть советское прошлое, там даже статуи пионеров перекрасили в цвета Украины. А вокруг города военные в боеготовности на случай вторжения России.

Журналисты пообщались и с украинским героем — военнослужащей под позывным «Тайра». Она отметила, что Россия всё старается использовать для пропаганды, в том числе и Крымский мост: «Но когда Крым вернётся в состав Украины, нам это всё будет больше не нужно — и это если он устоит, конечно, если расчёты оказались верными».

Побывали французские репортёры и в Керчи на праздновании Дня Победы — и отметили, что, несмотря на дождь, ветераны боевых действий были на празднике, и были счастливы такой организации. А после военного парада горожане выходят на акцию «Бессмертный полк». «Никто там открыто не скажет, что сожалеет о событиях 2014 года, но многие вспоминают о временах, когда два народа жили вместе», — отмечают авторы фильма. «Сегодняшняя Украина… мы принимаем их выбор», — признаются жители Керчи.

А мэр Керчи отмечает, что после западных санкций городу-порту работать стало сложнее. Но теперь, с Крымским мостом, Керчь из тупика превратилась в «ворота в Крым», что придаёт динамики развитию города.

В Крыму же жители поднимают бокалы за дружбу двух народов. Они отмечают, что в 2014 году сделали свой выбор свободно. «И мы, местные жители, можем подтвердить, что никакого насилия, никакого диктата, никакого давления со стороны России на это участие не было», — рассказывает собеседник журналистов о том референдуме.

«Россия при Владимире Путине считает себя единственной наследницей славного прошлого, — говорят авторы фильма о Победе. — На холмах Керчи об Украине больше не думают. Когда в декабре 2019 года закончится строительство второго моста, всё окрасится в цвета России. Украинские корабли снова будут унижены, когда станут проходить под цветами флага страны, которая из друга превратилась во врага», — делают вывод журналисты телеканала ARTE.