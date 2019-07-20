Welt: позиция фон дер Ляйен по России подстегнула в Германии споры о санкциях

Заявления будущей главы Еврокомиссии о приверженности жёсткому курсу в отношениях с Россией в Москве назвали фальстартом. В Германии позицию Урсулы фон дер Ляйен тоже разделяют не все: после её интервью в стране с новой силой вспыхнули дискуссии по поводу целесообразности антироссийских экономических санкций, сообщает немецкая газета Die Welt.

Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за жёсткий курс в отношениях с Россией и проявила приверженность санкционной политике, что вызвало критику со стороны Москвы, сообщает немецкая газета Die Welt.



По мнению российского дипломата Константина Косачёва, именно так выглядит «фальстарт». Вероятно, у Урсулы фон дер Ляйен плохие советники, если она считает, что уважительное обращение друг с другом является признаком слабости, отметил председатель международного комитета Совета Федерации.



Как напоминает издание, накануне Урсула фон дер Ляйен в интервью Die Welt заявила о том, что ЕС должен реагировать на российскую политику «с позиции силы». В связи с этим она настаивала на необходимости штрафных санкций, которые ЕС ввёл в отношении России после «аннексии Крыма»*. «Кремль не прощает слабости», — подчеркнула будущая глава Еврокомиссии в беседе с немецкими журналистами. В то же время она обратила внимание на то, что Европа должна и дальше предлагать Москве диалог.



Между тем, в Германии набирают обороты дискуссии по поводу возможного ослабления антироссийских санкций, пишет Die Welt. Левый политик и председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст раскритиковал заявление фон дер Ляйен о необходимости сохранения штрафных мер в отношении России.



Эрнст выразил мнение, что, выписав лекарство, которое не действует, рано или поздно следует задуматься — возможно, это неподходящее лекарство. При этом политик подразумевал застой в переговорах с Россией, а также негативные последствия санкций для немецкой экономики.



Также за ослабление антироссийских штрафных мер недавно высказались премьер-министры восточных земель Германии, в том числе Михаэль Кречмер из ХДС и Мануэла Швезиг из СДПГ.



Напротив, депутат бундестага от Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорфф поддержал фон дер Ляйен замечанием о том, что изменения в вопросе антироссийских санкций могут произойти лишь в том случае, если изменится положение на востоке Украины. «Ослабление штрафных мер может рассматриваться лишь в том случае, если на востоке Украины больше не будут стрелять и гибнуть люди, и если будут предприниматься основательные шаги для мирного урегулирования конфликта на Украине», — разъяснил представитель свободных демократов в беседе с журналистами Die Welt.



Аналогичную позицию занял и представитель зелёных в международном комитете бундестага Мануэль Саррацин. По его словам, «политика Кремля представляет собой серьёзное и беспрецедентное после Второй мировой войны нарушение европейского мирного порядка, которому нужно положить конец». Поэтому он считает правильными попытки ЕС использовать санкции, чтобы заставить Россию уступить. «Санкции могут быть сняты только тогда, когда исчезнут причины, по которым они были введены, то есть, после полной реализации Минских соглашений и возвращения Крыма», — убеждён Саррацин.



Госминистр по делам Европы внешнеполитического ведомства Германии Михаэль Рот вошёл в число тех, кто разделяет подход Урсулы фон дер Ляйен. Он уверен, что санкции — это «часть общей европейской стратегии, направленной на то, чтобы снова вызвать изменения в отношениях между государствами». Вопрос об отмене санкций Михаэль Рот связывает с реализацией Минских соглашений. По его мнению, России в этом плане нужно сделать ещё многое.



В то же время, политик с похвалой отозвался о таком переговорном формате, как «Петербургский диалог», завершившийся в пятницу. Центральной темой там стал конфликт на востоке Украины, а в самом форуме участвовали как политики, так и представители гражданского общества, отмечает немецкая газета Die Welt.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).