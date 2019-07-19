Немецкий журналист заподозрил, что мужчины в политике мутировали в слабый пол

Урсула фон дер Ляйен только что стала новым председателем Еврокомиссии, Ангела Меркель остаётся канцлером Германии, а теперь ещё и Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила пост министра обороны, не отказываясь при этом от председательства в ХДС, пишет Focus Online. Руководящие посты в Европе находятся в руках женщин. У немецкого журналиста Габора Штайнгарта возникли сомнения, не мутировали ли мужчины в политике в слабый пол.

Вчера христианские демократы Германии получили письмо, в котором председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила своих коллег по партии в том, что справится с возросшими обязанностями в связи с её назначением на пост министра обороны страны, пишет в Focus Online немецкий журналист и автор книг Габор Штайнгарт.

С его точки зрения, Крамп-Карренбауэр убеждена, что 180 тыс. военнослужащих Германии ещё долго не будут для неё проблемой, и она накрепко «приклеилась» к своему председательскому креслу в штаб-квартире ХДС. Крамп-Карренбауэр объявила членам своей партии, что намерена совмещать руководство ХДС и немецкой армией. По словам автора статьи, она договорилась с канцлером Ангелой Меркель и предпочитает игнорировать слухи о том, что эти два поста следует разделить между двумя людьми.

Эта самоуверенность заставляет по-новому взглянуть на женскую силу, отмечает немецкий журналист. Ведущие посты в Европе теперь находятся в руках женщин: они возглавляют Еврокомиссию, Европейский центробанк, самые значимые европейские экономики, а также крупнейшую в Европе армию. Оказывается, призыв к равноправию между мужчинами и женщинами был не требованием, а предложением перемирия, удивляется Габор Штайнгарт. Руководящие должности в Германии занимают фон дер Ляйен, Крамп-Карренбауэр и Меркель. «Означает ли это, что мужчины в политике мутируют в слабый пол?» — задаётся вопросом Focus Online.

Где же мужской резерв для руководящих постов в Германии? Кто из когорты премьер-министров способен стать канцлером? Кого теперь продвигать союзу ХДС/ХСС — Армина Лашета или Фридриха Мерца? В недоумении по этому поводу автор статьи переговорил с руководителем исследовательского института Forsa Манфредом Гюльнером, прокомментировавшим ситуацию следующим образом: «Крамп-Карренбауэр начинала при большом одобрении. Потом случился обвал. И большинство, в том числе члены ХДС, говорят: нет, мы больше не верим, что она может быть канцлером. Смена в кабинете предоставляет ей второй шанс».

По версии Гюльнера, Армин Лашет в большей степени, чем кто бы то ни было в ХДС/ХСС, воплощает в себе ожидания людей на достижение консенсуса. Граждане Германии ориентированы на согласие и единомыслие в обществе и не могут постоянно жить в конфликтной ситуации, уверяет директор исследовательского института. С другой стороны, на правом крыле партийного спектра высокими рейтингами обладает Фридрих Мерц. «Но когда он обещает, что вернёт половину избирателей АдГ, это чушь. Пытаться услужить их мнению бесполезно, эти люди не вернутся», — считает Гюльнер.

Основную проблему современности он видит в том, что немецкие политики сместились кто к правому, кто к левому лагерю, оставив в центре вакуум. В результате люди, стремящиеся к общему согласию и прагматизму, чувствуют себя покинутыми, подчеркнул глава исследовательского института.