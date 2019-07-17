Welt: лёгкая жизнь новую главу Еврокомиссии в Брюсселе не ждёт

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен вошла в историю Европы: депутаты Европарламента всё же проголосовали за назначение 60-летней немки на пост главы Европейской комиссии, сообщает Welt. Впрочем, ей едва хватило голосов, да и вообще лёгкая жизнь в Брюсселе её не ждёт, отмечает немецкий телеканал.

Ну просто знаменательные события в политической жизни! Сначала Урсула фон дер Ляйен вошла в историю Европы — пускай и не без осложнений, но в конечном счёте кого это вообще интересует. А затем из Берлина и вовсе пришла сенсационная новость: председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии. Таким образом, лидер христианских демократов станет преемницей ушедшей на повышение в Брюссель Урсулы фон дер Ляйен, а бундесвер получит нового командующего.



Облегчение пришло только после объявления результатов. Урсуле фон дер Ляйен едва хватило голосов, чтобы стать новой главой Еврокомиссии: она получила всего на девять голосов больше, чем было необходимо. В Брюсселе, однако, её не ждёт лёгкая жизнь.



Сама 60-летняя немка поставила перед собой высокие цели и хочет объединить Европу.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, будущая глава Европейской комиссии: В следующие пять лет Европа должна больше уделять внимания экологии и работать на благо своих граждан. Я хочу экономически сильную Европу с цифровыми технологиями и живой демократией.



Впрочем, главный сюрприз преподнесла её преемница в Берлине. Новым министром обороны Германии стал не Йенс Шпан, как многие ожидали, а председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Незадолго до этого она поздравила фон дер Ляйен.



АННЕГРЕТ КРАМП КАРРЕНБАУЭР, председатель Христианско-демократического союза: Я желаю ей всего самого хорошего на посту главы Еврокомиссии.



Тем самым канцлер Ангела Меркель включила в состав кабинета министров одного из своих ближайших союзников. Председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер приветствовал это решение: «Это оптимальное решение. Это прибавит правительству силы».



Оппозиция, однако, так не считает.



«Госпожа канцлер и Союз ХДС/ХСС показали, что им абсолютно наплевать на бундесвер. Иначе они бы не использовали измученный бундесвер в своих кадровых играх», — написала у себя на странице в Twitter эксперт по обороне Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман.



Скандал из-за резко выросших расходов на ремонт трёхмачтового барка «Горх Фок», нехватка оборудования и техники, а также в первую очередь упадок духа в войсках: новая глава Еврокомиссии оставила своей преемнице в Берлине бундесвер, требующий основательной модернизации. Для Крамп-Карренбауэр Министерство обороны может стать настоящим испытанием.



Дата выхода в эфир 17 июля 2019 года.