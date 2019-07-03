NYTimes: дрожь Меркель стала символом слабости не только её партии, но и всей Германии

После недавнего — уже второго за последнее время — случая неконтролируемого приступа дрожи канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в аэропорт и совершила 12-часовой перелёт на саммит G20 в Японии, пишет The New York Times. Там она провела 10 двусторонних встреч с мировыми лидерами и поучаствовала в четырёх групповых заседаниях. Далее Меркель вылетела обратно в Европу для участия в рекордных по продолжительности 20-часовых переговорах с европейскими партнёрами в Брюсселе.

В результате, последние несколько дней стали очередным напоминанием о легендарной выносливости немецкого канцлера, которую она на протяжении 14 лет у власти неоднократно демонстрировала в кризисных ситуациях.

Тем не менее всё это лишь усилило интерес к вопросу о том, что же именно происходит со здоровьем Меркель, которая продолжает оставаться «скалой европейской политики» во времена, когда авторитет её партии и даже её страны, похоже, идёт на спад.

«Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь союз», — написал журналист Tagesspiegel Стефан-Андреас Касдорф.

На первый взгляд, два недавних инцидента с дрожащей Меркель, произошедших с интервалом в 10 дней, а также первый подобный приступ дрожи, случившийся два года назад в Мексике, не получили особо широкого освещения в самой Германии — стране, которая яростно выступает в защиту неприкосновенности частной жизни.

Немногословные советники немецкого канцлера говорят, что второй за последнее время приступ дрожи носил психосоматический характер и был вызван воспоминанием о первом случае. В Японии сама Меркель не стала отвечать на вопросы о её здоровье, заявив, что не может сообщить ничего особенного.

«У меня всё хорошо», — добавила она.

Однако кадры, на которых видна физическая уязвимость немецкого канцлера, стали символом политической слабости как её партии, которая, по опросам, уступает партии «Союз 90/Зелёные», так и её страны. Всё это стало поводом для возвращения к вопросу о её преемнике.

Рейтинг Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая прошлой осенью победила в противостоянии за пост главы консервативного Христианско-демократического союза, сменив на этой должности Меркель, за последние несколько недель резко упал. Как результат, возникли сомнения, может ли она возглавлять партию на следующих выборах.

Среди её возможных конкурентов — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

При этом популярность самой Меркель, которая оказалась освобождена от руководства ХДС и от подготовки к участию в очередных выборах, вновь выросла, что лишь усилило контраст с оказавшейся в непростой ситуации Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Между тем, несмотря на недавние приступы дрожи, канцлер Германии провела, возможно, самую изматывающую неделю перелётов и встреч за всё время её правления, в очередной раз доказав свою физическую стойкость. Более того, во время борьбы за европейские должности она даже сумела превратить неприятное политическое поражение кандидата, поддерживаемого её партией, в неожиданную победу на последней минуте, согласовав кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве будущей главы Еврокомиссии, отмечает The New York Times.