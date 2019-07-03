New York Times Оригинал

NYTimes: дрожь Меркель стала символом слабости не только её партии, но и всей Германии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Два недавних приступа дрожи у Ангелы Меркель, как утверждает The New York Times, не особо активно освещались внутри Германии. Между тем кадры, демонстрирующие «физическую уязвимость» немецкого канцлера, стали символом политической слабости не только её партии, но и страны в целом.
NYTimes: дрожь Меркель стала символом слабости не только её партии, но и всей Германии
Reuters
После недавнего — уже второго за последнее время — случая неконтролируемого приступа дрожи канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в аэропорт и совершила 12-часовой перелёт на саммит G20 в Японии, пишет The New York Times. Там она провела 10 двусторонних встреч с мировыми лидерами и поучаствовала в четырёх групповых заседаниях. Далее Меркель вылетела обратно в Европу для участия в рекордных по продолжительности 20-часовых переговорах с европейскими партнёрами в Брюсселе.
 
В результате, последние несколько дней стали очередным напоминанием о легендарной выносливости немецкого канцлера, которую она на протяжении 14 лет у власти неоднократно демонстрировала в кризисных ситуациях.
 
Тем не менее всё это лишь усилило интерес к вопросу о том, что же именно происходит со здоровьем Меркель, которая продолжает оставаться «скалой европейской политики» во времена, когда авторитет её партии и даже её страны, похоже, идёт на спад.
 
«Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь союз», — написал журналист Tagesspiegel Стефан-Андреас Касдорф.
 
На первый взгляд, два недавних инцидента с дрожащей Меркель, произошедших с интервалом в 10 дней, а также первый подобный приступ дрожи, случившийся два года назад в Мексике, не получили особо широкого освещения в самой Германии — стране, которая яростно выступает в защиту неприкосновенности частной жизни.
 
Немногословные советники немецкого канцлера говорят, что второй за последнее время приступ дрожи носил психосоматический характер и был вызван воспоминанием о первом случае. В Японии сама Меркель не стала отвечать на вопросы о её здоровье, заявив, что не может сообщить ничего особенного.
 
«У меня всё хорошо», — добавила она.
 
Однако кадры, на которых видна физическая уязвимость немецкого канцлера, стали символом политической слабости как её партии, которая, по опросам, уступает партии «Союз 90/Зелёные», так и её страны. Всё это стало поводом для возвращения к вопросу о её преемнике.  
 
Рейтинг Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая прошлой осенью победила в противостоянии за пост главы консервативного Христианско-демократического союза, сменив на этой должности Меркель, за последние несколько недель резко упал. Как результат, возникли сомнения, может ли она возглавлять партию на следующих выборах.
 
Среди её возможных конкурентов — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
 
При этом популярность самой Меркель, которая оказалась освобождена от руководства ХДС и от подготовки к участию в очередных выборах, вновь выросла, что лишь усилило контраст с оказавшейся в непростой ситуации Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
 
Между тем, несмотря на недавние приступы дрожи, канцлер Германии провела, возможно, самую изматывающую неделю перелётов и встреч за всё время её правления, в очередной раз доказав свою физическую стойкость. Более того, во время борьбы за европейские должности она даже сумела превратить неприятное политическое поражение кандидата, поддерживаемого её партией, в неожиданную победу на последней минуте, согласовав кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве будущей главы Еврокомиссии, отмечает The New York Times.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
G20 Ангела Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр Германия Европа Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров