DM: международные спецслужбы ломают голову над таинственным недугом Меркель

Ряд международных спецслужб остались не удовлетворены объяснением официального представителя правительства Германии о том, что послужило причиной приступов дрожи канцлера Ангелы Меркель, и начали собственное расследование, передаёт Daily Mail. При этом сама Меркель заверила, что прекрасно себя чувствует, и не стала отменять запланированные мероприятия.
Международные разведывательные службы пытаются достать медицинскую карту канцлера Германии Ангелы Меркель в надежде узнать, что же стало причиной недавних приступов дрожи во время официальных мероприятий, сообщает Daily Mail.
По словам официального представителя правительства Германии, первый подобный инцидент, произошедший десять дней назад на встрече канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским, стал следствием обезвоживания. Что касается второго случая — на этот раз на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером — его вызвали воспоминания о первом.
Тем не менее это объяснение показалось убедительным далеко не всем, и несколько международных спецслужб решили провести собственное расследование.
При этом издание отмечает, что на саммите «Большой двадцатки» в Осаке Меркель старалась держаться в тени и уклонилась от споров с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Однако по прилёте в Японию всего через день после второго приступа дрожи канцлер отметила, что прекрасно себя чувствует. Вместе с тем она предпочла оставить без ответа вопрос журналистов, проконсультировалась ли Меркель с врачом.
«Уверена, что эта реакция как сама появилась, так сама и пройдёт. Ничего особенного рассказать не могу. У меня всё хорошо», — приводит Daily Mail слова немецкого лидера.
При этом официальный представитель правительства подтвердил, что «канцлер в порядке» и заявил, что она не намерена отменять предстоящие мероприятия.
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
В Комсомольске-на-Амуре прошла церемония закладки для Тихоокеанского флота двух малых ракетных кораблей. Их назвали в честь городов Тверской области — «Ржев» и «Удомля». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.
Роскомнадзор рассчитывает, что Google приложит все усилия для повышения уровня фильтрации запрещённой в России информации. В противном случае компания будет оштрафована. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году, сообщает kp.ru со ссылкой на первого замдиректора Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александра Гаврилюка.
Единым билетом для поездок в Крым и в обратном направлении с начала возобновления перевозок в 2019 году воспользовались 70,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции (ЕТД).
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.