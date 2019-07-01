DM: международные спецслужбы ломают голову над таинственным недугом Меркель

Ряд международных спецслужб остались не удовлетворены объяснением официального представителя правительства Германии о том, что послужило причиной приступов дрожи канцлера Ангелы Меркель, и начали собственное расследование, передаёт Daily Mail. При этом сама Меркель заверила, что прекрасно себя чувствует, и не стала отменять запланированные мероприятия.

Международные разведывательные службы пытаются достать медицинскую карту канцлера Германии Ангелы Меркель в надежде узнать, что же стало причиной недавних приступов дрожи во время официальных мероприятий, сообщает Daily Mail.

По словам официального представителя правительства Германии, первый подобный инцидент, произошедший десять дней назад на встрече канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским, стал следствием обезвоживания. Что касается второго случая — на этот раз на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером — его вызвали воспоминания о первом.

Тем не менее это объяснение показалось убедительным далеко не всем, и несколько международных спецслужб решили провести собственное расследование.

При этом издание отмечает, что на саммите «Большой двадцатки» в Осаке Меркель старалась держаться в тени и уклонилась от споров с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Однако по прилёте в Японию всего через день после второго приступа дрожи канцлер отметила, что прекрасно себя чувствует. Вместе с тем она предпочла оставить без ответа вопрос журналистов, проконсультировалась ли Меркель с врачом.

«Уверена, что эта реакция как сама появилась, так сама и пройдёт. Ничего особенного рассказать не могу. У меня всё хорошо», — приводит Daily Mail слова немецкого лидера.

При этом официальный представитель правительства подтвердил, что «канцлер в порядке» и заявил, что она не намерена отменять предстоящие мероприятия.