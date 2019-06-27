Telegraph: второй подряд приступ судорог вызвал ещё больше опасений за здоровье Меркель

Приступ дрожи, охвативший Ангелу Меркель во время встречи с Владимиром Зеленским, многих напугал, но канцлер объяснила, что причиной такого состояния стали жаркая погода и обезвоживание. Однако, как отмечает The Daily Telegraph, недавний, уже второй по счёту приступ судорог у главы ФРГ вновь заставляет волноваться за её здоровье.

Здоровье канцлера Ангелы Меркель вызывает всё больше опасений, пишет The Daily Telegraph. В течение чуть больше одной недели с лидером Германии случился уже второй приступ судорог.

Спустя восемь дней после того, как СМИ запечатлели, как Меркель борется с охватившими её тело судорогами во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, канцлер пережила повторный приступ дрожи. Как сообщает газета, на видео, заснятом утром в четверг 27 июня во время присяги нового министра юстиции страны, заметно, как у главы ФРГ трясутся ноги. Впрочем, как рассказали присутствовавшие на мероприятии журналисты, к окончанию церемонии 64-летняя Меркель сумела прийти в себя и унять дрожь.

The Daily Telegraph отмечает, что представители канцлера поспешили развеять поползшие слухи об ухудшении состояния здоровья главы страны. «Канцлер прекрасно себя чувствует», — заверил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Зайберт и добавил, что Меркель поедет в Японию на саммит G20 в японской Осаке.

Издание обращает внимание на то, что, по словам врачей, посмотревших на видео приступ канцлера во время встречи с Зеленским, всё «не так плохо, как выглядит». Сразу несколько экспертов отмели спекуляции о стоящем за дрожью серьёзном заболевании вроде болезни Паркинсона. Скорее всего, по мнению врачей, причиной судорог послужило обезвоживание в жаркую погоду — на тот момент температура воздуха на улице превышала +30 °C. Так же объяснила своё состояние и сама Меркель. Она рассказала, что перед мероприятием выпила слишком много кофе и слишком мало воды. Как напоминает газета, в 2017 году во время летнего визита в Мексику в особенно жаркий день канцлер испытала похожий приступ дрожи.

Тем не менее, подчёркивает The Daily Telegraph, последний случай с судорогами канцлера нельзя объяснить жарой — в Берлине было меньше +20 °C. Правда, за день до этого в городе были зафиксированы рекордные для июня +37,5 °C. По данным немецких СМИ, теперь график главы ФРГ стараются планировать с учётом погоды. К примеру, в Японию Меркель вылетит раньше запланированного времени.