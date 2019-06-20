Bild объяснил, почему личный врач не помог Меркель при судорогах

Приступ судорог, случившийся у канцлера Германии Ангелы Меркель во время визита президента Украины Владимира Зеленского, поверг немцев в шок, сообщает Bild. У многих возник вопрос: «А где был личный врач, когда она дрожала?» Дело в том, что, когда она находится в родной стране, он её не сопровождает — вся надежда на местные пункты медицинской помощи. В то же время вслед за лимузином главы Белого дома Дональда Трампа всегда едет машина с санитарами, отмечает издание.

Всех зрителей привели в шок и остолбенение кадры, на которых канцлер Германии Ангела Меркель борется с судорогами, приветствуя украинского президента Владимира Зеленского, пишет Bild. У многих возник вопрос: «А где был личный врач, когда она дрожала?» Ответ простой: у неё его нет. У главы ФРГ, как и у большинства людей, есть только семейный врач.

Другое дело — поездки за границу, продолжает издание. Когда Меркель принимает участие в международных саммитах или приезжает куда-нибудь с государственным визитом, её сопровождают врач и санитары скорой помощи от медицинской службы министерства иностранных дел. Когда в 2017 году во время встречи с бывшим президентом Мексики в Мехико у неё тоже вдруг случился приступ судорог, сопровождавший её врач тут же поспешил на помощь. Тогда судороги объяснили обезвоживание и горным воздухом.

Обычно для планирования таких поездок медики выезжают в страну назначения за недели, иногда даже за месяцы до государственного визита. Прокладывают вместе с немецкими посольствами маршруты проезда, разрабатывают сценарии на случай экстренной ситуации и составляют расписание встреч.

В Германии рабочий график канцлера также расписан по минутам. Но в большинстве случаев задействуются местные пункты скорой помощи, так что берлинские медики остаются дома. В ведомстве канцлера также обеспечено круглосуточное медицинское обслуживание. К тому же неподалёку находится пункт скорой помощи. В случае необходимости санитары окажутся на месте за несколько минут.

К слову, больничный лист канцлеру не нужен. Политики не считаются наёмными работниками, так что с точки зрения трудового права у них нет начальников. Пособие по болезни также не выплачивается. При этом зарплата продолжает начисляться. После операции на колене в 2011 году и перелома кости таза в 2014 Меркель работала из дома.

В тоже время личный врач главы Кремля Владимира Путина регулярно рассказывает о том, в какой прекрасной форме находится президент. Говорит, что с каждым годом он становится «только моложе». В то же время его французский коллега Эммануэль Макрон скрывает информацию о состоянии своего здоровья. Болезненные правители считаются слабыми, объясняет Bild.



В США в Белом доме есть отдельный медицинский пункт с пятью медсёстрами. Им руководит личный врач Трампа Шон Конли, служащий в ВМС. В течение дня он также следит за состояние здоровья президента и его питанием. Каждый год Трамп проверяет сердце и почки. Результаты анализов публикуют. В служебном лимузине президента есть консервированная кровь его группы. За машиной следует карета скорой помощи. Водитель всегда знает маршрут к ближайшей больнице.