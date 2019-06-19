Le Monde: Франция занимает первое место по недоверию к вакцинам

Глобальное исследование американского Института общественного мнения Гэллапа показало, что среди 144 участвовавших стран Франция стоит на первом месте по скептическому отношению к вакцинам. Как сообщает Le Monde, такие антипрививочные настроения, которые приводят к эпидемиям кори в Европе, резко контрастируют с убеждённостью стран третьего мира в эффективности вакцинации.

По результатам глобального опроса, проведённого Институтом общественного мнения Гэллапа для британской неправительственной медицинской организации Wellcome, Франция заняла первое место по уровню недоверия к вакцинам, пишет Le Monde. Опубликованное в среду, 19 июня, это исследование стало первым анализом подобного уровня: в нём участвовали 140 тыс. человек старше 15 лет из 144 стран, рассказавшие о своём отношении к науке, медицинскому персоналу и вакцинам.

Опрос показал, что жители богатых стран (в частности, европейских) меньше верят в пользу прививок. Этот феномен стоит в одном ряду с набирающим обороты движением антипрививочников, которое считается одной из причин эпидемии кори в некоторых развитых странах, включая Францию и США. В то же время такие настроения противоречат фактам: по сведениям французского правительства, процент вакцинации в стране растёт.

Как отмечает французская газета, особенно бросается в глаза разница по сравнению с Бангладеш или Руандой, где, по собранным данным, практически всё население верит в надёжность и эффективность прививок. «В этих странах существует множество заразных болезней, и, очевидно, жители видят, что происходит без вакцинации», — объяснил руководитель исследования Имран Хан в интервью агентству «Франс-Пресс». По его словам, во Франции или США непривитые люди реже заболевают, а больные реже умирают, потому что системы здравоохранения в целом работают хорошо. Таким образом, люди просто «пускают на самотёк» заботу о своём здоровье.

Кроме Франции в пятёрку стран, скептически относящихся к прививкам, входят Габон, Того, Россия и Швейцария. Немного меньше французов (19%) отрицают эффективность вакцин, и лишь 10% не считают важной вакцинацию детей. Эти данные подтверждает опубликованное в апреле исследование Национального агентства здравоохранения Франции: 91% родителей, у которых детям меньше двух лет, уверены в необходимости их вакцинации. По оценке государственных органов, после увеличения количества обязательных прививок с трёх до одиннадцати всё больше детей проходят вакцинацию: в 2018 году против кори было привито 87% годовалых младенцев.