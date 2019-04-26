Al Jazeera Оригинал

Al Jazeera: просчёты здравоохранения вывели Украину в мировые лидеры по заболеваемости корью

Материал представлен в переводе ИноТВ
Корь наступает, а украинцы ничего с этим не могут поделать, а порой и просто не хотят, передаёт Al Jazeera. Распространение вируса достигло такого размаха, что Украина возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью. По информации телеканала, это связано отчасти с нежеланием населения своевременно делать прививки, а отчасти системными сбоями в сфере здравоохранения страны.

Когда Елена подхватила корь, её дочери Майе сделали экстренную прививку, но было уже поздно.

ЕЛЕНА КУДРЯШОВА, мама Майи: У неё началась интоксикация от вируса. Пришлось ложиться в больницу. Это было очень тяжело. Украинские больницы у нас — это кошмар.
 
На своей странице в Facebook Елена опубликовала пост с призывом привить себя и своих детей, однако реакция оказалась смешанной.
 
ЕЛЕНА: Люди меня обвинили в том, что я только зря мучила уже больного ребёнка этими вакцинами и я виновата в том, что Майя болеет. К сожалению, здесь очень сильное антипрививочное движение и многие люди агрессивно настроены. 
 
Елена прошла вакцинацию в начале 1990-х годов, поэтому не совсем понятно, почему она заболела. Должно быть, в то время российские вакцины были неэффективны или их неправильно вводили.
 
Эпидемия кори на Украине разразилась не только из-за отрицательного отношения украинцев к вакцинации, но в том числе из-за системных проблем в сфере здравоохранения Украины. Целые поколения украинцев никогда не делали прививки, однако теперь число детей, проходящих плановую вакцинацию, растёт.
 
ЛЕОНИД КОВИНКО, врач в больнице Днепровского района Киева: Да врачебное сообщество, оно готово, и оно вообще-то делает всё, чтобы было всё нормально.
 
Однако специалисты предупреждают, что некоторые родители получают поддельные сертификаты о вакцинации. В то же время даже среди врачей наблюдаются скептические настроения по отношению к прививкам.
 
ЕКАТЕРИНА БУЛАВИНОВА, врач ЮНИСЕФ: Врачи, медсёстры, медицинские работники либо недостаточно знают о профилактической вакцинации, либо им сообщают неверную информацию в мединститутах, где они заканчивают аспирантуру. На Украине есть большое количество авторитетных университетских профессоров, которые публично выступают против вакцинации.
 
Украина возглавляет список стран, в которых высокий уровень заболеваемости корью. Количество заболевших подскочило примерно с 5 тысяч в 2017 году до более 35 тысяч человек в прошлом году. В 2019 году показатели ещё хуже: всего лишь за январь уже зарегистрировано практически 42 тысячи заболевших и, по официальным данным, 15 смертельных случаев.
 
Для Майи и Елены кошмар остался позади, однако Украине, скорее всего, ещё предстоит пережить пик заболевания перед тем, как корь отступит.
 
Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Al Jazeera Катар Азия
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