Al Jazeera: просчёты здравоохранения вывели Украину в мировые лидеры по заболеваемости корью

Корь наступает, а украинцы ничего с этим не могут поделать, а порой и просто не хотят, передаёт Al Jazeera. Распространение вируса достигло такого размаха, что Украина возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью. По информации телеканала, это связано отчасти с нежеланием населения своевременно делать прививки, а отчасти системными сбоями в сфере здравоохранения страны.

Когда Елена подхватила корь, её дочери Майе сделали экстренную прививку, но было уже поздно.

ЕЛЕНА КУДРЯШОВА, мама Майи: У неё началась интоксикация от вируса. Пришлось ложиться в больницу. Это было очень тяжело. Украинские больницы у нас — это кошмар.

На своей странице в Facebook Елена опубликовала пост с призывом привить себя и своих детей, однако реакция оказалась смешанной.

ЕЛЕНА: Люди меня обвинили в том, что я только зря мучила уже больного ребёнка этими вакцинами и я виновата в том, что Майя болеет. К сожалению, здесь очень сильное антипрививочное движение и многие люди агрессивно настроены.

Елена прошла вакцинацию в начале 1990-х годов, поэтому не совсем понятно, почему она заболела. Должно быть, в то время российские вакцины были неэффективны или их неправильно вводили.

Эпидемия кори на Украине разразилась не только из-за отрицательного отношения украинцев к вакцинации, но в том числе из-за системных проблем в сфере здравоохранения Украины. Целые поколения украинцев никогда не делали прививки, однако теперь число детей, проходящих плановую вакцинацию, растёт.

ЛЕОНИД КОВИНКО, врач в больнице Днепровского района Киева: Да врачебное сообщество, оно готово, и оно вообще-то делает всё, чтобы было всё нормально.

Однако специалисты предупреждают, что некоторые родители получают поддельные сертификаты о вакцинации. В то же время даже среди врачей наблюдаются скептические настроения по отношению к прививкам.

ЕКАТЕРИНА БУЛАВИНОВА, врач ЮНИСЕФ: Врачи, медсёстры, медицинские работники либо недостаточно знают о профилактической вакцинации, либо им сообщают неверную информацию в мединститутах, где они заканчивают аспирантуру. На Украине есть большое количество авторитетных университетских профессоров, которые публично выступают против вакцинации.

Украина возглавляет список стран, в которых высокий уровень заболеваемости корью. Количество заболевших подскочило примерно с 5 тысяч в 2017 году до более 35 тысяч человек в прошлом году. В 2019 году показатели ещё хуже: всего лишь за январь уже зарегистрировано практически 42 тысячи заболевших и, по официальным данным, 15 смертельных случаев.

Для Майи и Елены кошмар остался позади, однако Украине, скорее всего, ещё предстоит пережить пик заболевания перед тем, как корь отступит.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.