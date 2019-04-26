Al Jazeera: просчёты здравоохранения вывели Украину в мировые лидеры по заболеваемости корью
Когда Елена подхватила корь, её дочери Майе сделали экстренную прививку, но было уже поздно.
Когда Елена подхватила корь, её дочери Майе сделали экстренную прививку, но было уже поздно.
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
В рамках полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде победил «Хьюстон Рокетс» и вышел в следующий этап соревнования.
В Москве в субботу, 11 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью «Парламентской газете» сообщил, что основной темой обсуждения совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве станет ктивизация гуманитарных контактов.
Спасатели приняли решение приостановить поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, на полтора месяца, в связи с опасностью повторного схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд обсудил с заместителем министра национальной обороны Польши Томашем Шатковским укрепление восточного фланга НАТО.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах гражданки России Марии Бутиной подтвердил, что она была переведена из тюрьмы в Александрии.
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что если французский лидер Эммануэль Макрон проиграет выборы в Европарламент, то ему следует уйти с поста президента.
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале. Об этом информирует CBS News со ссылкой на береговую охрану США.
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Научно-производственное объединение имени Лавочкина намерено создать дубликаты автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27» для исследования района развёртывания российской лунной базы.
Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что сотрудничество остаётся единственным правильным выбором для КНР и США, передаёт РИА Новости.
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери.
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
В Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Волжский — Саранск. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания. Об этом информирует ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС), в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCGC James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости.
Актёр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Спасателям удалось ликвидировать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС.
Американский лидер Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.
Роспотребнадзор сообщил, что в предпаводковый период усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами.
В интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер страны Лю Хэ заявил, что если Соедиённные Штаты повышают пошлины на китайские отвары, то КНР придётся на это ответить.
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков заявил, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в 2020 году, из США в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать делегатам из России в визах.
Соединённые Штаты намерены развернуть дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление Пентагона.
В интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер страны Лю Хэ заявил, что КНР и США договорились продолжить торговые переговоры в Пекине.
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил дополнительное размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Мадриде.
Глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун опроверг сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от закупки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки основной сетки турнира серии Masters 1000 в Риме.
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Сборная Швеции прервала свою 17-матчевую победную серию на чемпионатах мира по хоккею.
В результате взрыва мины в районе Баббила в провинции Дамаск один ребёнок погиб, двое детей получили ранения.
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Сборная США потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
США призывают Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно в этом вопросе.
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Мино Райолу от агентской деятельности по всему миру.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины по делу о событиях на Майдане в 2014 году.
Дисциплинарный комитет Высшей футбольной лиги (MLS) оштрафовал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию.
В пресс-службе МЧС сообщили, что из-за пожара на газовой заправке в Чечне произошёл взрыв цистерны.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к критике болельщиков.
В честь 75-летия со дня освобождения города-героя Севастополя в Москве 10 мая был дан праздничный салют.
Голландка Кики Бертенс одержала победу над американкой Слоан Стивенс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier Mandatory в Мадриде.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию вокруг хавбека команды Игоря Денисова.
В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России.
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.