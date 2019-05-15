Independent: ведущие американские компании уличили в завышении цен на лекарства

Более 40 штатов США подали иск к американскому подразделению Teva Pharmaceuticals и другим фармацевтическим компаниям, обвинив их в организации широкомасштабной схемы с целью завышения цен на лекарства и подавления конкуренции, передаёт The Independent. Согласно иску, компании договорились поднять цены на более чем сотню лекарств-дженериков.

Ведущие американские фармацевтические компании вступили в сговор с целью завышения цен на лекарства-дженерики на 1000%, сообщает The Independent со ссылкой на судебный иск, поданный 44 штатами США.

Государственные обвинители полагают, что к сговору причастны более десятка компаний, а также их руководители, отвечающие за продажи, маркетинг и ценообразование. В иске утверждается, что заговорщики знали, что действуют незаконно, поэтому старались избегать общения в письменной форме, предпочитая обсуждать деловые вопросы на обедах, вечеринках и других мероприятиях.

Как говорится в жалобе, Teva и другие фармкомпании договорились значительно поднять цены на более чем сотню лекарств в период с июля 2013-го по январь 2015 года, чтобы каждая из них могла сохранить «справедливую долю» на фармацевтическом рынке.

По данным издания, речь идёт об эквивалентных оригинальных препаратах, которые используются в том числе при лечении ВИЧ, астмы, высокого уровня холестерина, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также об антибиотиках, противозачаточных средствах и антидепрессантах.

Американское подразделение компании Teva Pharmaceuticals, которое называют инициатором сговора, все обвинения отвергает.

«Teva не занимается какой-либо деятельностью, которая привела бы к нарушению гражданского или уголовного законодательства», — приводит The Independent отрывок заявления компании.