Le Figaro: «от телефонов и часов к лекарствам и вакцинам» — производство подделок всё больше угрожает миру

Производство фальсификата в мире достигло небывалых масштабов, пишет Le Figaro. Сегодня этот рынок уже оценивается в сумму €500 млрд, и его объёмы не перестают расти, сообщает издание. При этом производство подделок угрожает не только мировой экономике, но и жизням людей, ведь от фальшивых лекарств в мире ежедневно умирают сотни тысяч человек, подчёркивает газета.

«Внимание, опасность! Производство фальсификата процветает как никогда», — пишет Le Figaro в редакционной статье. Сегодня этот рынок уже оценивается в сумму €500 млрд, и из года в год его объём не перестаёт расти. Винить в этом стоит глобализацию, а также появление интернета и новых технологий, благодаря которым «всё стало проще», уверено издание.

Если раньше изготовление подделки, упаковка и доставка товара конечному потребителю требовали времени и средств, сегодня «технические средства позволяют изготовлять превосходные копии товаров с помощью оборудования, доступного повсеместно и по приемлемой цене». Более того, заказы поступают онлайн, а доставка осуществляется посредством «миллиардов мелких посылок», путешествующих по миру 24 часа в сутки.

Как сообщает издание, контрафактной продукцией в том или ином виде пользуются около трети французов, будь то телефоны, тормозные накладки, часы, парфюм, сигареты или другие товары. При этом изготовление контрафакта влечёт за собой серьёзные экономические и социальные последствия, предупреждает газета. К примеру, только в Европе производители фальшивок отнимают у граждан 500 тыс. рабочих мест. Однако это ещё не самое страшное: из-за поддельных лекарств в мире ежегодно умирают сотни тысяч человек — по большей части в бедных странах.

Борьбу с этим бедствием давно пора усилить, полагает газета. Сделать это можно, «просвещая покупателей, чтобы они соблюдали бдительность, понемногу наводя порядок в джунглях киберпространства, усилив репрессивные меры и улучшив возможности отслеживания аутентичности продаваемых товаров».

Кроме того, как подчёркивает Le Figaro, страны, где процветает производство контрафакта, должны «беспощадно бороться с ним». В первую очередь, речь идёт о Китае, представляющем 70% мирового рынка фальсификата. Хотя в последнее время Пекин взялся за наведение порядка в этой области, Дональду Трампу принятые меры кажутся недостаточными. Однако несмотря на беспрецедентное давление Белого дома с целью добиться от Китая соблюдения прав интеллектуальной собственности, в глазах китайского среднего класса, негодующего из-за фальшивых лекарств и вакцин, действия американского президента выглядят слишком робкими, замечает Le Figaro.