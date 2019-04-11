Global Times: в США началась «охота на китайских ведьм»

Хотя китаянку Чжан Юйцзин, задержанную за проникновение на территорию резиденции Трампа, обвинили не в шпионаже, американские СМИ и государственные деятели всё равно стали считать её «китайской шпионкой». Как пишет издание Global Times, Китай полагает, что раздувание данного инцидента до подобных масштабов — чистой воды фарс, в результате которого видно, насколько враждебно к китайцам относятся простые американцы и американские политики.

Новость о поимке гражданки Китая Чжан Юйцзин, задержанной за проникновение на территорию резиденции Трампа «Мар-а-Лаго», появилась на первых полосах ведущих СМИ США. Как пишет Global Times, средства массовой информации сообщали, что при задержании у Чжан Юйцзин было обнаружено четыре мобильных телефона, компьютер, жёсткий диск и флешка с компьютерным вирусом. Но несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено не за шпионаж, в СМИ её все равно стали считать «китайской шпионкой».

Как продолжает китайское издание, наиболее откровенно на такого рода связь указал на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео: «Данный инцидент говорит об угрозе, которую Пекин представляет для США».

Пекин полагает, что раздувание данного инцидента до подобных масштабов — чистой воды фарс, в результате которого видно, насколько враждебно к китайцам относятся простые американцы и с каким предубеждением и фальшью на Китай смотрят американские политики.

Издание отмечает, что если Китай уже стал стратегическим соперником США, то «охота на китайских ведьм» принимается там с ещё большим интересом, а СМИ и правительство трактуют происходящее совершенно абсурдным образом. Ассоциация выдающихся американцев китайского происхождения заявила, что осуждает навешивание на этнических китайцев ярлыка «шпиона» при каждом удобном случае, и выступает против дискриминационных шаблонов, применяемых к американцам китайского происхождения.

«США прячут свои уродливые стороны за одним-единственным преимуществом, постоянно ходят на грани нарушения принципов международных отношений и всё более негативно и разрушительно влияют на мир. США отходят от того образа, с которым долгое время ассоциировались у всего мира, причём скорость морального падения намного превышает сокращение реальной мощи этой страны. Самое возмутительное, что Вашингтон совершенно не переживает по этому поводу, а, наоборот, называет подобное разложение проявлением политической свободы», — заключает китайское издание.