Bloomberg: США сдержат Россию и Китай, если вернутся к стратегии холодной войны

США смогут успешно подготовиться к новой эпохе, если они вернутся к стратегии, хорошо зарекомендовавшей себя в годы холодной войны, — сдерживанию в сочетании с контролем над вооружениями, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в рамках этой доктрины Пентагону необходимо стремитЬся к заключению договоров, ограничивающих ядерные арсеналы с Москвой и Пекином, одновременно наращивая свой технический потенциал в этой сфере.

Впервые с момента развала Советского Союза в 1991 году вероятность начала ядерной войны стала серьёзным поводом для беспокойства. На данный момент напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном, небольшой ядерный арсенал Северной Кореи, ядерная программа Ирана, а также выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) расшатывает сложившийся порядок мировой безопасности, пишет Bloomberg.

Тем не менее США могут лучше подготовиться к следующей атомной эпохе, следуя двухаспектной стратегии, которая хорошо себя зарекомендовала во время холодной войны: сдерживание в сочетании с контролем над вооружениями. В рамках этой стратегии Вашингтону придётся преследовать две на первый взгляд противоречащие друг другу цели: сокращение ядерных арсеналов по всему миру, а также сохранение и улучшение собственного ядерного оружия, способного убедить противников не делать никаких глупостей.

Тем не менее нынешняя ситуация отличается от холодной войны, так как в игре оказались замешаны три великие державы. США необходимо модернизировать ядерный арсенал для того, чтобы парировать «угрозы» со стороны Китая и России, а также заключить с ними договоры в области контроля над вооружениями.

На дипломатическом фронте, продолжает Bloomberg, президенту Трампу необходимо приветствовать готовность российского лидера Владимира Путина продлить договор СНВ-III о сокращении американского и российского ядерных арсеналов, который истекает в 2021 году. В конечном счёте, Китай также необходимо убедить присоединиться к этому соглашению.

В то же время Пентагону предстоит много работы по модернизации ядерных оружейных систем. На осуществление этого проекта военным пообещали более $1 трлн в течение 30 лет.

Приоритетом Вашингтона должен стать подводный флот — один из столпов американской ядерной триады, который сочетает в себе малую заметность, подвижность и точность. В частности, ВМС США требуются финансовые средства для замены устаревающих подводных лодок типа «Огайо» на новые субмарины проекта «Колумбия», которые должны войти в строй в начале 2030-х годов.

Сухопутный столп триады состоит из межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, расположенных в шахтных пусковых установках на Великих равнинах. МБР этого класса наносят такой огромный ущерб, что их можно использовать только в случае экзистенционального кризиса. С учётом этого ограничения смысла в их полной замене нет. При этом ВВС США должны модернизировать Minuteman, серьёзно сократив их количество.

Воздушный же столп ядерной триады США строится на устаревших бомбардировщиках B-52. ВВС США разместили заказ на, по крайней мере, 100 B-21 Raider, однако до тех пор, пока этот новый самолёт не докажет, что он способен успешно прорывать продвинутую ПВО, этот бомбардировщик будет лишь временной мерой. В долгосрочной перспективе ВВС США необходимо задуматься о таких альтернативных вариантах, как БПЛА и ракеты воздушного базирования.

В то же время Пентагону необходимо сделать акцент на арсенале менее мощного тактического оружия. Дело в том, что противник будет больше опасаться войны, если США смогут использовать своё ядерное оружие, эффект от которого будет менее разрушительным, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По некоторым данным, Россия приняла доктрину «эскалации для деэскалации», которая подразумевает применение оружия меньшей мощности с целью выиграть время, в случае если российская армия будет уступать американским или китайским войскам. При этом, разумеется, такой подход строится на том допущении, что ограниченная ядерная война возможна в принципе.

Кроме того, Пентагону необходимо догнать Россию и Китай в плане развития гиперзвуковых планирующих ракет, способных обходить ПРО после повторного входа в атмосферу. Для парирования этой угрозы США придётся создать широкую сеть детекторов космического базирования, а также расширить разработки в сфере лазеров.

«Сдерживание может быть не слишком приятным делом, так как оно подразумевает создание более смертоносного ядерного потенциала. Однако эта стратегия помогала предотвращать ядерную войну между сверхдержавами на протяжении многих десятилетий. Её перезапуск в XXI веке должен достичь такого же результата», — подводит итог Bloomberg.