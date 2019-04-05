Nation: из-за споров США, России и Китая часы Судного дня вновь близки к полуночи

Если внимательно проанализировать события за последние годы, то мы увидим, что весь мир безрассудно несётся навстречу катастрофе, предупреждает The Nation. Не случайно стрелки часов Судного дня в прошлом году перевели на отметку, на которой они находились «в самые мрачные дни холодной войны», отмечается в статье. Необходимость в лидерах, которые ставят интересы планеты выше интересов военной и финансовой элиты, сейчас как никогда высока.

Страшно подумать, насколько более опасным стал мир за последние шесть лет, подчёркивается в статье, которую опубликовали в журнале The Nation режиссёр-документалист Оливер Стоун и директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник. По их мнению, международные кризисы, которые в конце 2012 года ещё казались «сдерживаемыми», в настоящее время почти вышли из-под контроля, а перспективы их мирного урегулирования теперь выглядят «удручающе мрачными».



И хотя президенту Бараку Обаме за период своего пребывания в Белом доме удалось «сгладить худшие перегибы» эпохи Буша, в результате чего символические часы Судного дня стали показывать без пяти минут полночь (что было значительно дальше от Армагеддона, чем много раз до этого), однако под конец его правления всё уже было «далеко не столь радужно», подчёркивается в статье. «В последний год пребывания Обамы у власти общий вес бомб, сброшенных Соединёнными Штатами в семи преимущественно мусульманских странах, составил как минимум 26 172 тонны, а американские силы специального назначения действовали в 138 странах. Обама санкционировал почти в десять раз больше беспилотных авиаударов, чем Буш. Он превзошёл Буша по военным расходам, заключил гораздо больше сделок по продаже оружия за рубежом и установил новые стандарты секретности и преследования информаторов», — сообщает The Nation.



При этом неуклонная экспансия НАТО к границам России, расширение американской ПРО в Восточной Европе и «разворот» США к Азии уже при Обаме начали наносить серьёзный ущерб отношениям с Москвой и Пекином, отмечают авторы. В то время как в Сирии «секретная программа Обамы», предусматривавшая поставку оружия противникам президента Асада и их техническую поддержку, подстегнула вооружённый конфликт в этой стране. И в сочетании с жёстким ответом правительственных сил всё это привело к тому, что огромное количество людей были убиты или вынуждены покинуть свои дома, констатирует The Nation. Кроме того, «более настоятельными» стали предупреждения об опасности дальнейшего изменения климата.



А после прихода к власти Дональда Трампа с его «ядерным и экологическим безрассудством» ситуация в мире окончательно «превратилась из опасной в крайне безнадёжную», подчёркивается в статье: «Однако из-за кошмара первых двух с небольшим лет президентства Трампа, отмеченных увеличением числа авиаударов беспилотников, масштабов бомбардировок и расходов на оборону в сочетании с фанатизмом, лживостью, продажностью и коррупцией в стране, мы скучаем по временам Обамы». В итоге в январе 2018 года эксперты «Бюллетеня учёных-атомщиков» перевели стрелки часов Судного дня на отметку без двух минут двенадцать, на которой они находились «в самые мрачные дни холодной войны» с 1953-го по 1960 год, сообщает The Nation.



Этот символичный «перевод стрелок» был связан с безрассудным подходом Трампа к вопросу ядерного оружия и углубляющимся корейским кризисом, поясняют авторы. Трамп публично задавался вопрос о том, каков смысл обладания ядерным оружием, если его нельзя использовать, и призывал сделать это оружие «более полезным», о чём и говорится в его новой ядерной доктрине, изложенной в документе под названием «Обзор ядерной политики». Это было первое изменение «Обзора», выпущенного при Обаме в 2010 году, при этом в изначальном документе роль ядерного оружия в оборонной стратегии США была уменьшена, отмечает The Nation. В то время как в «Обзоре ядерной стратегии» от 2018 года роль ядерного оружия значительно возросла, что позволяет применять его в ответ на возникновение неясно обозначенных «чрезвычайных обстоятельств», например, таких как кибератаки или атаки на инфраструктуру США и их «союзников и партнёров».



В новой ядерной доктрине США также предполагается ещё шире развернуть программу модернизации всей ядерной триады, которую предложил Обама, выделив на её реализацию за 30 лет «немыслимую сумму» триллион долларов, говорится в статье. Сегодняшняя стоимость модернизации приближается к $1,7 трлн и постоянно растёт. Что ещё хуже, все восемь других ядерных держав проводят собственную модернизацию, хотя и в «гораздо более скромных» масштабах, подчёркивают авторы: «Следует отметить, что Россия в прошлом году фактически сократила свои оборонные расходы». Между тем всего пару недель назад в новой Стратегии национальной безопасности США главной угрозой национальной безопасности был назван не международный терроризм, а Китай и Россия. «Тем самым был официально поставлен крест на недолговечной фантазии об однополярном мире, которую в 1990 году торжественно провозгласил теоретик-неоконсерватор Чарльз Краутхаммер. Затем, после разгрома в Афганистане и Ираке в 2006 году, он отслужил по ней панихиду», — констатирует The Nation.



Воспользовавшись «слабостью» России, США с конца 1990-х годов начали действовать «как гегемон» и расширять НАТО, приняв в состав альянса 13 новых стран, напоминают авторы. По их мнению, кризис на Украине и обострение отношений с Москвой можно считать прямым следствием такой политики Вашингтона: «Когда Буш объявил о планах принять в состав альянса Грузию и Украину, Путин «провёл черту». После государственного переворота на Украине, совершённого при поддержке США, он вернул Крым и дал понять, что его терпение в отношении расширения НАТО не бесконечно. В своём послании к Федеральному собранию первого марта 2018 года он пошёл ещё дальше, бросив вызов Соединённым Штатам. Он признал, что после распада СССР Россия была вынуждена заботиться о своей безопасности, поскольку утратила значительную часть территории, населения, ВВП, промышленного и военного потенциала», — пишет The Nation.



В 2002 году США проигнорировали призывы Москвы не разрушать Договор о ПРО и создали свою систему глобальной противоракетной обороны, в результате чего Россия оказалась «незащищённой» от потенциального нападения США, говорится в статье. Однако весной 2018 года Путин заявил, что попытки США «сдержать Россию» оказались тщетными, и объявил о существовании пяти новых видов ядерного оружия, каждое из которых может обойти американские системы противоракетной обороны, подчеркнув при этом: «Надеюсь, что всё, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора», — сообщает The Nation. Российский лидер также призвал мировое сообщество учитывать российскую позицию и прислушаться к его словам, которые привели многих военных аналитиков и экспертов в состояние «шока», отмечают авторы.



Кризисы на Украине и в Сирии, а также политика расширения НАТО в Восточной Европе и в странах Балтии повышают угрозу новых масштабных вооружённых конфликтов, подчёркивается в статье. Хотя многие западные СМИ и политики осуждают Трампа и обвиняют его в том, что он является «марионеткой Путина», однако в реальности такие действия американской администрации, как бомбардировки Сирии, продажа летального оружия Украине, давление на страны Европы с требованием заблокировать проект газопровода «Северный поток — 2», высылка из страны нескольких десятков российских дипломатов и попытки свергнуть президента Мадуро в Венесуэле лишь усилили напряжённость в отношениях Москвы и Вашингтона после ухода Обамы, пишет The Nation.



Под влиянием этих конфликтов, которые обостряются на фоне «преимущественно лицемерного и преувеличенного возмущения» по поводу «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США, отношения между двумя странами, в арсенале которых содержится более 90% всего ядерного оружия в мире, упали до «наихудшего уровня» с 1962 года, говорится в статье. А когда казалось, что «хуже уже быть не может», президент Трамп внезапно объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который посол в России Джон Хантсман называл, «вероятно, самым успешным договором в истории контроля над вооружениями», напоминают авторы. В довершение к этому «удару» по контролю над ядерными вооружениями Трамп также чётко дал понять, что он не намерен продлевать договор СНВ-3 после того, как в феврале 2021 года истечёт срок его действия. «Тем самым он угрожает вернуть мир к гонке ядерных вооружений в духе 1980-х годов, во время которой США, СССР и их союзники грозили друг другу ядерными арсеналами, насчитывавшими примерно 70 тысяч боеголовок с разрушительной способностью, равной 1,5 миллиона бомб наподобие той, что была сброшена на Хиросиму», — предупреждает The Nation.



Тем временем отношения между Вашингтоном и Пекином также приняли «опасный поворот», поскольку Китай недоволен «политикой сдерживания» со стороны США, отмечается в статье. В ответ он занимает всё более жёсткую позицию в Восточном и Южно-Китайском морях, включая создание оборонительных сооружений на своих искусственных островах. А из-за «торговых войн», которые ведёт Трамп, и операций ВМС США по обеспечению «свободы навигации» в районе этих оспариваемых зон, в данном регионе также возникают очаги конфронтации. И ситуация угрожает выйти из-под контроля, предостерегают авторы: «Вероятно, этот рост напряжённости способствует всё большему неповиновению Северной Кореи в ответ на нереалистичные требования США в вопросе «денуклеаризации». Не прошло и года с тех пор, как эти две страны оказались на грани войны. Мир содрогался до тех пор, пока президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не усадил две стороны за стол переговоров. Но переговоры снова сорвались, и возвращение к открытым военным действиям кажется вполне реальным и устрашающим сценарием».



Стараниями Трампа, который привёл в ярость не только Россию и Китай, но и традиционных европейских союзников, Соединённые Штаты ещё и вышли из ядерной сделки с Ираном, которая работала в интересах Вашингтона и не позволяла Тегерану разрабатывать ядерное оружие. Это тоже негативно отражается на международной безопасности, отмечают авторы: «В Вашингтоне вновь слышны заявления о войне с Ираном, поддерживаемые израильским правым правительством Нетаньяху». Более того, вдобавок к «потенциальной конфронтации» между США, Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, после недавних терактов вновь возобновилось опасное противостояние из-за Кашмира между Индией и Пакистаном, которые также обладают ядерными арсеналами, пишет The Nation.



В результате весь мир всё быстрее и безрассуднее несётся «навстречу глобальной катастрофе», усугубляемой тем, что представители администрации Трампа упорно отрицают негативные для всех изменения климата, подчёркивается в статье. Давным-давно в 1942 году Франклин Рузвельт обсуждал послевоенный мир, в котором США, Россия, Китай и Великобритания «будут взаимодействовать, чтобы обеспечить мир и процветание на всей планете», напоминают авторы. Позднее у вице-президента Генри Уоллеса была столь же привлекательная демократическая концепция создания «более справедливого» мира, в котором не будет ядерного оружия. И в наше время необходимость в подобных лидерах, которые были бы способны поставить интересы всей планеты выше интересов военной и финансовой элиты, тоже крайне высока. «Но, к сожалению, как никогда ощущается их отсутствие», — заключает The Nation.