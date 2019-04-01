Vice рассказал о ностальгической любви россиян к «кровавым батончикам»

Каждый ребёнок в СССР не раз уплетал сладкий батончик с металлическим привкусом, да и родители были не против такого полезного угощения. Однако, как утверждает Марк Хэй в Vice, далеко не все знали, что любимая сладость из аптеки делается из бычьей крови. И хотя кого-то сегодня этот факт приводит в шок, «Гематоген» по-прежнему сохраняет популярность на постсоветском пространстве.

Многие советские дети выросли на сладких батончиках «Гематоген» с их особенным, легко отличимым металлическим привкусом. Правда, не все понимали, из чего сделана их любимая сладость, пишет журналист Марк Хэй в своей статье для Vice.

Нередко, заходя в аптеку за лекарствами, родители заодно покупали для детей и эту полезную сладость, которая позиционировалась как средство для борьбы с анемией и отпускалась без рецепта. Батончик делался с добавлением сгущённого молока и сахара, так что как сегодня малыши радостно лопают жевательные витамины, так и тогда дети с удовольствием уплетали сладкое лекарство.

Однако в отличие от современных американских БАДов, полезные вещества, которые добавлялись в «Гематоген», производились не в лабораториях. За содержание железа в батончиках, которое и осуществляет главным образом борьбу с анемией, отвечает чёрный пищевой альбумин, или же попросту высушенная кровь рогатого скота. В классической советской рецептуре альбумин составлял не менее 5% массы батончика.

В СССР такое лакомство продавалось в каждой аптеке. Даже сегодня на постсоветском пространстве батончики до сих пор можно купить. Причём, как отмечает автор статьи, современные производители продают широкий спектр «Гематогенов» с различными вкусовыми добавками, направленных не только на борьбу с анемией, но и на улучшение концентрации внимания или, к примеру, профилактику простудных заболеваний. По словам знатоков, русский «Гематоген» можно достать даже в Нью-Йорке.

Конечно, может складываться впечатление, что «Гематоген» относится к числу многих «странных товаров народного потребления, оставшихся после советской эпохи». Сладость, родившаяся из экономности, прагматизма и централизованного производства и распространения. Однако, на самом деле, как подчёркивает Марк Хэй, «Гематоген» старше Советского Союза. Стоит начать хотя бы с того, что кровь животных в пищу употребляли многие народы. В той же русской кухне есть кровяные колбасы. С одной стороны, употребляя в пищу даже кровь, люди демонстрировали бережливость, а с другой — понимание, что кровь, богатая протеинами, витаминами и минералами, очень ценна по своим питательным свойствам.

Антрополог Мария Пироговская, как и большинство россиян, выросших в Советском Союзе, не понаслышке знакомая с «Гематогеном», рассказывает, что ещё в XIX веке европейские специалисты горели идеей создавать непортящиеся и высокопитательные пищевые продукты.

Производители экспериментировали с разными продуктами, начиная с молока и заканчивая дрожжами, создавая порошковые формы и добывая различные экстракты. Кровь своим вниманием эксперты тоже не обошли. По всей Европе создавались различные продукты на основе крови: «Гематопан» (Hematopan) — порошок из крови, подслащённый лакрицей, «Гемосан» (Haemosan) — микстура из белков крови, лецитина и глицерофосфата кальция. И вот в этой лихорадке и погоне за современными формами продуктов питания в лаборатории одного швейцарского врача и был создан «Гематоген».

По мнению гематолога Томаса ДеЛори, то, что железо в любимом советском батончике происходит из крови животных, даже лучше, поскольку в такой форме оно проще усваивается, чем в таблетках. При этом большинство производителей «Гематогена» не рекомендуют есть более одной плитки в день для детей и полутора плиток для взрослых. Также специалисты не советуют есть «Гематоген» несколько недель подряд. Но это, по словам ДеЛори, больше меры предосторожности, поскольку на один батончик приходится лишь десятая честь железа, которое содержится в таблетках.

Интересно, что через несколько десятилетий после своего изобретения «Гематоген» по большей части исчез из западных стран и остался только в СССР. Некоторые историки предполагают, что проект получил такое распространение в Союзе лишь потому, что его курировал «кто-то влиятельный, кто думал, что это отличная идея». «Гематоген» казался очень привлекательной затеей, особенно после Второй мировой войны, когда с едой было туго и власти активно инвестировали в производство витаминов для населения и главным образом для детей. Также стоит отметить, что именно советские учёные придумали выпускать «Гематоген» в виде батончика, поскольку изначально он был микстурой и даже какое-то время продавался в двух видах.

Как отмечает Марк Хэй, неясно, сколько в итоге родителей и детей ели «Гематоген» и не знали, что он производится из крови. Некоторые из тех, кому открылась эта правда не так давно, были шокированы. Но вообще состав батончика никогда не держался в секрете — просто за неимением более доступных альтернатив никто не хотел вдаваться в подробности.

Возможно, ностальгия — одна из причин, почему «Гематоген» до сих пор популярен на постсоветском пространстве. Некоторые эксперты по русской кухне об этой сладости даже не слышали. А гематолог ДеЛори был настолько заворожён концепцией «Гематогена», что даже заказал себе несколько штук, чтобы презентовать их коллегам. Кто знает, может, эксперты начнут рекламировать эти «кровяные батончики» и американским детям.