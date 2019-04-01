Neue Zürcher Zeitung: россиянин учится делать настоящий швейцарский сыр

Антироссийские санкции подтолкнули владельца клининговой компании из Калининграда попробовать что-то новое. Как пишет Neue Zürcher Zeitung, он купил старинный трактир в городе Неман и открыл сыроварню, в которой производит швейцарские сыры.
Антироссийские санкции ЕС подтолкнули владельца клининговой компании из Калининграда попробовать что-то новое вдали от большого города. Как пишет Neue Zürcher Zeitung, в старинном восточнопрусском трактире он варит швейцарский сыр.
В сыроварне в городе Неман из порядка 900 килограммов молока, поставляемого из региона, ежедневно производятся в общей сложности десять сортов сыра. Четыре из них — типичные швейцарские сорта: «Эмменталер», два «Тильзитера» и «Тет-де-муан», который здесь называется «Монастырский».
«ЕС ввёл санкции против России, все были в унынии, а я подумал, что любой кризис даёт и шанс, и купил историческое здание трактира в Немане», — говорит Иван Артюх, создатель сыроварни.
Предприниматель владеет в Калининграде несколькими крупными клининговыми компаниями. В 2015 году с приобретением старого трактира он вошёл в гостиничное и ресторанное дело. Он отремонтировал здание, снова открыл ресторан и небольшую гостиницу. В будущем он планирует перейти с 900 на 1500 килограммов молока, арендовать землю и разводить коров. Качество поставляемого молока его не устраивает, и цена слишком высокая. Также ему приходится нелегко из-за российского силосного корма, который используется зимой.
«Я хочу сам контролировать качество корма для коров, чтобы мой сыр стал ещё лучше», — говорит сыровар, который мечтает проводить экскурсии для гурманов в своей новой сыроварне, в том числе и для гостей из Германии или даже Швейцарии.
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