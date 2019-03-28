WPR: следующая «санкционная пятилетка» разочарует США так же, как и первая

Из-за санкционного давления на Россию США оказались в незавидном положении, пишет World Politics Review. По мнению портала, западные санкции не сумели сломить российскую экономику, привели к политическому расколу в США, вбили клин между Вашингтоном и Европой, а также толкнули Москву в объятия Пекина. США могут лишь надеяться на то, что рано или поздно санкции изменят поведение России, однако многие факторы говорят о том, что вторая пятилетка санкций будет столь же обескураживающей, как и первая.

В марте 2014 года президент США Барак Обама подписал первый пакет санкций против Российской Федерации в связи с её «незаконной аннексией Крыма»*. Спустя пять лет конфронтация между Москвой и Вашингтоном стала одной из важнейших тем в сфере обеспечения национальной безопасности, а также привела к возникновению беспрецедентных трений в отношениях между США и Европой. Кроме того, этот вопрос наверняка сыграет важную роль в предвыборной кампании 2020 года, пишет World Politics Review.

Однако тема санкций определённо всплывёт ещё до 2020 года. Конгресс уже раздумывает над тем, чтобы вписать в законодательство страны новые полномочия в этой сфере, учитывая «захват» Россией украинских моряков в Азовском море. Грядущие выборы на Украине (31 марта) также напомнят о необходимости защищать Киев от «дальнейшей агрессии». Кроме того, тот факт, что Россия по-прежнему игнорирует попытки Запада обуздать её поведение, означает, что санкции могут стать неотъемлемым элементом российско-американских отношений. С учётом всего выше сказанного, по мнению издания, необходимо рассмотреть три главных долгосрочных тенденции в этом направлении.

Во-первых, несмотря на то что способность вводить односторонние санкции придаёт США огромный вес, эту силу невероятно тяжело использовать против крупной региональной экономики вроде российской, которая имеет торговые связи с различными важными регионами и, что более важно, с ЕС.

Спустя пять лет после появления санкционного списка российская экономика поживает относительно неплохо. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2019-м и 2020 году России ждёт скромный, но положительный экономический рост. Кроме того, хотя многие аналитики указывают на структурные слабости Москвы в случае усугубления санкций, Россия останется конкурентоспособным игроком мировой экономики.

Несмотря на то что российская энергетика больше не имеет доступа к передовым зарубежным технологиям, необходимым для разведки месторождений, Москва остаётся ключевым игроком на мировом рынке нефти. С 2016 года она ведёт тесное сотрудничество с ОПЕК с целью повышения цен на нефть, хотя в последнее время эти отношения всё же нельзя назвать безоблачными.

При этом Россия увеличивает свою долю на европейском рынке природного газа, с тем чтобы такие партнёры США, как Германия, во время рассмотрения новых санкций действовали с оглядкой на важные экономические связи. Это обстоятельство ещё больше ослабляет рычаг давления США на российскую экономику.

Во-вторых, пытаясь дать отпор России, США поспособствовали возникновению невероятно политизированных дискуссий вокруг применения карательных экономических мер. Опасаясь, что Дональд Трамп может ослабить антироссийские санкции, демократы и республиканцы связали ему руки с помощью Закона о противодействии противникам США с помощью санкций.

Согласно этому документу, санкции с России можно снимать только в том случае, если эту инициативу поддержит конгресс. На данный момент США использовали этот механизм лишь единожды, сняв санкции с компаний, имеющих отношение к бизнесмену Олегу Дерипаске.

По всей вероятности, считает World Politics Review, это политическое противостояние в ближайшем будущем никуда не денется. Учитывая, что конгресс пытается использовать свои полномочия для того, чтобы заблокировать решения исполнительной власти, он рискует превратить санкции в более политизированный и менее полезный инструмент.

Хотя консенсус американских партий по антироссийским санкциям сохраняется, в будущем ситуация может измениться. Многие демократы считают, что голосование по делу Дерипаски было скорее о Трампе и его подходе к России, чем о самой сделке. Подобные эпизоды могут произойти и в будущем, что ослабит легитимность одного из важных американских внешнеполитических инструментов.

И, наконец, акцент на сдерживании «зловредной деятельности» России перевернул всю европейскую и азиатскую геополитику. Администрация Трампа вступила в конфликт со своими традиционными союзниками в Европе по целому ряду важных вопросов, включая иранскую ядерную сделку, Парижское соглашение по климату, оборонные расходы НАТО и торговые пошлины. В этой связи регулирование санкционного давления на Россию с таким расчётом, чтобы не пустить под откос устоявшиеся экономические отношения Европы с Москвой — это ещё одна проблема трансатлантического диалога.

Наиболее ярко это видно на примере споров о введении санкций против «Северного потока — 2». На саммите НАТО в июле 2018 года Трамп обратил на этот проект особое внимание, преувеличив зависимость Германии от российской энергии. Более того, тема «Северного потока — 2» станет невероятно актуальной в январе 2020 года, когда закончится российско-украинский договор о транзите. Если переговоры между Москвой и Киевом провалятся, то в ситуации, когда строительство «Северного потока — 2» будет близиться к концу, может возникнуть новый кризис.

«Вполне вероятно, что после такого совпадения администрация или конгресс могут не удержаться и ввести санкции против «Северного потока — 2», провоцируя таким образом решающий кризис», — отмечает издание.

На фоне размежевания США и Европы есть намёки на то, что санкционное давление проложило дорогу для «брака по расчёту» между Россией и Китаем. После того как западные санкции заблокировали значительные объёмы международных инвестиций в российский энергетический сектор, Москва сделала ставку на Китай. Хотя ряд факторов не даёт российско-китайским отношениям перерасти в истинное стратегическое партнёрство, Путин, очевидно, считает, что у него есть доступ к финансовым ресурсам, неподвластным американским санкциям.

«Если свести все эти тенденции вместе, становится очевидно, что Соединённые Штаты оказались в незавидном стратегическом положении. Они разозлили своих союзников, нанесли ущерб, но не сдержали предполагаемого противника, а затем толкнули этого же противника в ещё более крепкие объятия гораздо более опасного и могущественного соперника. Однако уровень раздражения от деятельности России таков, что политического пространства для смягчения и уж тем более перезагрузки нынешней политики уже не осталось», — считает портал.

«Вашингтон может рассчитывать лишь на то, что ущерб российской экономике от санкций в долгосрочной перспективе заставит Москву изменить свою политику. Однако, по всей вероятности, следующая пятилетка санкционной стратегии будет такой же обескураживающей и спорной, как и первая», — подытоживает World Politics Review.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).