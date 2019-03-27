Euronews: Россия объявила об успешном импортозамещении деталей нового лайнера

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19:22 Центр Симферополя украсят звёздами с георгиевскими лентами к празднованию 75-летия освобождения Крыма Центр Симферополя украсят большими звёздами с георгиевскими лентами к празднованию 75-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков, сообщает «Крыминформ».

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