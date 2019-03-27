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Euronews: Россия объявила об успешном импортозамещении деталей нового лайнера
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал на международном авиасалоне в Малайзии, что в России уже завершаются испытания крыла отечественного производства для новейшего лайнера МС-21. По словам министра, программа импортозамещения ключевых деталей в российском авиастроении реализуется успешно, а наибольшие потери от срыва сотрудничества из-за западных санкций несут США, передаёт Euronews.

В российском правительстве говорят об успешной реализации программы импортозамещения ключевых деталей новейшего лайнера МС-21. В ходе выступления на малайзийском международном авиашоу глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что уже завершаются испытания композитного крыла отечественного производства.

Эту работу начали из-за отказа США от поставок компонентов для российского лайнера в связи с санкциями против Москвы. Министр настаивает на том, что наибольшие потери от срыва сотрудничества понесли Соединённые Штаты: потери американской стороны чиновник оценил в сумму $200 млн.

Ранее «Ростех» объяснял санкциями срыв сроков создания самолёта, признав при этом, что аудит выявил у Объединённой авиастроительной корпорации, которая занимается разработкой МС-21, серьёзные финансовые проблемы.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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