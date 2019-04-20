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«Абсурдно» дорого — Business Insider рассказал, за что американцы платят больше европейцев

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Множество товаров и услуг обходятся американцам дешевле, чем жителям Европы, Южной Америки или Азии, однако есть то, на что приходится раскошеливаться и в США, пишет Business Insider. Так, американцы могут только завидовать стоимости интернета, медицинских услуг и образования в большинстве стран мира.
«Абсурдно» дорого — Business Insider рассказал, за что американцы платят больше европейцев
Reuters

Во многих отношениях дела рядового американского потребителя обстоят весьма неплохо, пишет Business Insider. Так, американцы платят вдвое меньше европейцев за бензин и тратят меньше денег на арендную плату. Цена на продукты питания в США также относительно невысока, как и стоимость коммунальных услуг и одежды.

Однако далеко не всё американцам обходится дешевле, чем европейцам. В частности, Business Insider полагает, что не зря американские политики регулярно говорят о проблемах в системе здравоохранения страны. В среднем жители Соединённых Штатов тратят на медицинское обслуживание в два раза больше, чем жители других стран с сопоставимыми доходами.  
 
Около 18% американского валового внутреннего продукта идёт на расходы на здравоохранение, в то время как в других развитых странах на здравоохранение уходит в среднем чуть меньше 11% ВВП. Тем не менее более высокие траты не делают американцев здоровее.
 
Также жителям США приходится тратить в три раза больше на 20 самых популярных в мире лекарственных препаратов, продажи которых составляют 15% от всех мировых продаж лекарств.
 
Кроме того, США оказались на 114 месте в рейтинге стран по ценовой доступности интернета. В среднем американцы ежемесячно платят за доступ к глобальной сети на $16 больше жителей большинства стран Европы, Южной Америки и Азии. При этом переплата в сравнении с Россией и множеством стран Восточной Европы составляет примерно $46. Хотя есть страны, в которых доступ к интернету обойдётся куда дороже: жители Папуа — Новой Гвинеи и Буркина-Фасо платят за него более $500 в месяц.
 
«Абсурдно» дорого американцам обходится высшее образование. В среднем за год учёбы американскому студенту приходится отдавать по $30 тыс., и в последние годы стоимость обучения только увеличивается. Лишь в одной стране во всём мире — Люксембурге — студентам приходится тратить на образование ещё больше. Однако полная стоимость высшего образования там выплачивается правительством, а не гражданами.
 
Ежегодно $74 млрд в США тратятся на тюремную систему, что больше, чем ВВП 133 стран мира. В большинстве американских штатов на одного заключённого приходится около $31 тыс. в год, а в Нью-Йорке содержание под стражей одного человека обходится и вовсе в сумму $60 тыс. ежегодно.
 
При этом, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем во всём мире семьи тратят около 15% своего годового дохода на содержание детей, тогда как в США на уход за детьми тратится 25% семейного бюджета, то есть около $9,5 тыс. Business Insider отмечает, что во многом более низкие показатели в мире связаны с государственными субсидиями. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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