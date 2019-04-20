«Абсурдно» дорого — Business Insider рассказал, за что американцы платят больше европейцев

Множество товаров и услуг обходятся американцам дешевле, чем жителям Европы, Южной Америки или Азии, однако есть то, на что приходится раскошеливаться и в США, пишет Business Insider. Так, американцы могут только завидовать стоимости интернета, медицинских услуг и образования в большинстве стран мира.

Во многих отношениях дела рядового американского потребителя обстоят весьма неплохо, пишет Business Insider. Так, американцы платят вдвое меньше европейцев за бензин и тратят меньше денег на арендную плату. Цена на продукты питания в США также относительно невысока, как и стоимость коммунальных услуг и одежды.

Однако далеко не всё американцам обходится дешевле, чем европейцам. В частности, Business Insider полагает, что не зря американские политики регулярно говорят о проблемах в системе здравоохранения страны. В среднем жители Соединённых Штатов тратят на медицинское обслуживание в два раза больше, чем жители других стран с сопоставимыми доходами.

Около 18% американского валового внутреннего продукта идёт на расходы на здравоохранение, в то время как в других развитых странах на здравоохранение уходит в среднем чуть меньше 11% ВВП. Тем не менее более высокие траты не делают американцев здоровее.

Также жителям США приходится тратить в три раза больше на 20 самых популярных в мире лекарственных препаратов, продажи которых составляют 15% от всех мировых продаж лекарств.

Кроме того, США оказались на 114 месте в рейтинге стран по ценовой доступности интернета. В среднем американцы ежемесячно платят за доступ к глобальной сети на $16 больше жителей большинства стран Европы, Южной Америки и Азии. При этом переплата в сравнении с Россией и множеством стран Восточной Европы составляет примерно $46. Хотя есть страны, в которых доступ к интернету обойдётся куда дороже: жители Папуа — Новой Гвинеи и Буркина-Фасо платят за него более $500 в месяц.

«Абсурдно» дорого американцам обходится высшее образование. В среднем за год учёбы американскому студенту приходится отдавать по $30 тыс., и в последние годы стоимость обучения только увеличивается. Лишь в одной стране во всём мире — Люксембурге — студентам приходится тратить на образование ещё больше. Однако полная стоимость высшего образования там выплачивается правительством, а не гражданами.

Ежегодно $74 млрд в США тратятся на тюремную систему, что больше, чем ВВП 133 стран мира. В большинстве американских штатов на одного заключённого приходится около $31 тыс. в год, а в Нью-Йорке содержание под стражей одного человека обходится и вовсе в сумму $60 тыс. ежегодно.

При этом, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем во всём мире семьи тратят около 15% своего годового дохода на содержание детей, тогда как в США на уход за детьми тратится 25% семейного бюджета, то есть около $9,5 тыс. Business Insider отмечает, что во многом более низкие показатели в мире связаны с государственными субсидиями.