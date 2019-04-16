Spiegel: ЕС согласился на торговые переговоры с США из страха перед пошлинами

Несмотря на сопротивление Франции, страны ЕС согласились возобновить торговые переговоры с США, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Обсуждения этого вопроса тянулись месяцами, но ускорились под давлением государств, опасающихся новых таможенных пошлин: Дональд Трамп грозился ввести их в случае, если Европа откажется вести переговоры по поводу нового торгового регулирования.

Страны ЕС согласились на возобновление торговых переговоров с США, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Такое решение было принято большинством голосов, хотя Франция ему воспротивилась.

Можно ли считать этот шаг возвращением к соглашению TTIP и ему подобным после споров о таможенных пошлинах? Страны Евросоюза высказались за проведение новых торговых переговоров с США. Тем самым они последовали рекомендации Еврокомиссии, координирующей торговую политику 28 государств Европы.

Франция, однако, была против такого решения, Бельгия воздержалась от голосования. Из-за сопротивления Парижа в этом вопросе возникли задержки. Франция хотела голосовать по поводу мандата на проведение переговоров только после выборов в Европарламент в конце мая, ссылаясь на громкую критику со стороны противников соглашения о свободной торговле.

Между тем Еврокомиссия надеется воспользоваться будущими переговорами для понижения пошлин на продукцию европейских стран и упростить стандарты производства. До сих пор американский президент Дональд Трамп упрекал ЕС в том, что Европа ущемляет интересы США в торговой сфере, напоминает немецкий журнал.

Благодаря переговорам с правительством в Вашингтоне ЕС также надеется воспрепятствовать вводу особых таможенных пошлин на европейские автомобили, подчёркивает издание. Дональд Трамп грозился ввести их в случае, если ЕС решит заблокировать переговоры по поводу новых торговых правил. В первую очередь эти пошлины коснутся немецких производителей. «Если мы не заключим сделку, дело дойдёт до пошлин», — грозился в феврале лидер Белого дома.

По данным Еврокомиссии, на встрече министров в Люксембурге мандат на проведение переговоров получила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём. Ещё на прошлой неделе после длившихся месяцами обсуждений было достигнуто принципиальное согласие по этому решению.

Другие страны настаивали на ускорении обсуждений из страха перед новыми таможенными пошлинами США, отмечается в статье. Такие государства, как Германия или Швеция, опасаются, что тысячи людей, занятых в автомобильной промышленности, могут потерять свои рабочие места. В настоящее время США являются важнейшим рынком розничной торговли для немецких экспортёров, уверяет немецкий журнал.

Торговый спор с США разгорелся из-за ввода американской стороной особых пошлин на импортируемую из Европы сталь и алюминий, что привело к ответным пошлинам со стороны ЕС на американскую продукцию, напоминает Der Spiegel.