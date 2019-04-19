WSJ: американский адмирал признал, что денег на противостояние Китаю не хватает

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Фил Дэвидсон призвал конгресс выделить больше денег на оборонительные программы по противодействию Китаю, сообщает The Wall Street Journal. По словам адмирала, в бюджете Пентагона на 2020 год предусмотрено недостаточно средств на отражение угрозы со стороны Пекина.

Глава Индо-Тихоокеанского командования Вооружёнными силами США адмирал Фил Дэвидсон призвал американский конгресс выделить больше средств на оборонительные программы по противодействию Китаю, сообщает The Wall Street Journal.

В своём письме конгрессу США, с которым ознакомилось издание, Дэвидсон заостряет внимание на том, что в бюджете Пентагона на 2020 год предусмотрено недостаточно средств на отражение угрозы со стороны Пекина в тихоокеанском регионе.

По словам американского адмирала, группировка войск Вооружённых сил США в Азии столкнулась с проблемой недофинансирования. В письме Дэвидсон также подчеркнул необходимость модернизировать ракетные эсминцы и выделить средства на закупку систем ПВО и ПРО для защиты острова Гуам.

В свою очередь, военные эксперты, продолжает автор статьи Гордон Люболд, сходятся во мнении, что обращение адмирала как минимум заслуживает внимания американского конгресса, поскольку в последнее время даже Белый дом всё больше уделяет внимание не конфликтам на Ближнем Востоке и в Средней Азии, а «достойным конкурентам» — России и Китаю.

Некоторые военные эксперты также считают письмо главы Индо-Тихоокеанского командования Вооружёнными силами США подтверждением того, что Соединённые Штаты действительно в недостаточной мере финансируют программы по противодействию Китаю, отмечает журналист The Wall Street Journal.