NI: ВМС США собирается заложить «роботизированный флот» для борьбы с Россией и Китаем

ВМС США собираются закупить почти два десятка крупных беспилотных надводных и подводных судов, чтобы не отстать от российского и китайского флотов, пишет The National Interest. Тем не менее, как отмечает журнал, хотя в период 2020—2024 годов США и собираются выделить на их постройку около $4 млрд, ВМС пока окончательно не выработали доктрину их боевого применения.

В рамках грядущего доклада о структуре флота ВМС США могут выступить с рекомендацией нарастить усилия в области создания роботизированных кораблей с целью соревнования с Китаем и Россией, пишет The National Interest.



По словам эксперта в области кораблестроения Рональда О’Рурка, многомиллиардные вложения в беспилотные подводные и надводные суда, предлагаемые ВМС США в рамках бюджета 2020 года, говорят об острой необходимости предпринять в этой сфере дополнительные усилия.



На данный момент в период с 2020-го по 2024 год ВМС США планируют потратить около $4 млрд на закупку десяти крупных беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин. В рамках оценки структуры вооружённых сил, которую ВМС США, как ожидается, выпустят в 2019 году, предлагаемые траты на беспилотные суда могут увеличиться ещё больше.



Быстрое размещение крупных заказов на роботизированные корабли может помочь флоту США в разработке новых тактик. Кроме того, подобные типы судов, по всей видимости, могут привести к увеличению численности флота, даже несмотря на возможные сокращения бюджета и замедление темпов спуска на воду традиционных кораблей. При этом высокопоставленные флотские чины опасаются, что крупные боевые корабли, на которых порой служат сотни моряков, слишком уязвимы для российских и китайских ракет.



По словам контр-адмирала Рэнди Крайтса, крупный роботизированный корабль «будет выполнять функции как обнаружения, так и боевого средства». В то же время беспилотные корабли будут «меньше по размерам и более автономные, чем обычные корабли по более доступной цене».



«ВМС по-прежнему разрабатывают список требований для этих судов, а также концепции их возможного применения, однако в прошлом в умозрительном плане они описывали его как 50-метровое судно», — объяснил репортёр Джозеф Тревитик.



Кроме того, американский флот, судя по некоторым данным, собирается использовать свой новый ракетный фрегат как судно управления роботизированными флотилиями. В рамках бюджета 2020 года предполагается выделить $1,3 млрд на постройку первой партии из 20 этих фрегатов.



«Большинство ключевых вопросов касаются того, как и кем эти беспилотные корабли будут управляться, а также будут ли они использоваться отдельно или же в составе традиционных ударных соединений», — отметил журналист Breaking Defense Пол Маклири.



В то время как США пытаются в кратчайшие сроки спустить на воду роботизированные суда, этим же занимается и Китай. В частности, в феврале 2019 года Пекин продемонстрировал свою модель вооружённого беспилотного корабля. По некоторым данным, его длина составляет 15 м при дальности хода 500 миль и максимальной скорости 42 узла. Кроме того, это судно оснащено оптико-электронным датчиком, РЛС с фазированной антенной решёткой, сонаром, торпедоносным аппаратом, а также пулемётом и ракетной установкой для надводных столкновений.