SvD: Китай исследует Тихий океан — чтобы охотиться за американскими подлодками

На фоне борьбы великих держав за влияние в Восточной Азии и Тихом океане, Китай занимается океанскими исследованиями в этих регионах, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, таким образом Пекин может получить возможность проводить сложные боевые операции в Тихом океане, а также перехватывать американский боевой флот на подступах к собственным берегам.

Мировые державы усиливают своё присутствие в водах Восточной Азии и в Тихом океане. Это видно на конкретном примере российских военных судов, уже во второй раз за год прибывших на Филиппины, пишет Svenska Dagbladet.

В этот раз речь шла о трёх судах, предназначенных для борьбы с подводными лодками. При этом их визит состоялся в преддверии предполагаемого подписания Россией и Филиппинами нового договора о военно-морском сотрудничестве.

«Для Филиппин важно зависеть не только от Китая и США. Втягивая сюда третью великую державу, они создают для себя пространство для манёвра, в то время как им необходимо вести диалог с США и Китаем», — отметил исследователь Шведского внешнеполитического института Микаэль Вейссманн.

Сближение России и Филиппин — это ещё один знак, говорящий о напряжённой ситуации в регионе и изменении архитектуры отношений. Кроме того, российский визит состоялся вскоре после того, как президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил Китаю военным ответом, в случае если Пекин не будет держаться подальше от островов под контролем Манилы.

«Если вы там будете чем-то заниматься, я скажу своим солдатам приготовиться к самоубийственной миссии», — заявил Дутерте.

В споре с Китаем по поводу различных частей Южно-Китайского моря участвуют также Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Кроме того, в этом регионе, богатом природными ресурсами и являющимся важным транспортным маршрутом, ведут свою игру и США.

Несмотря на споры о границах, для того чтобы усилить свой контроль над регионом, Китай создал там искусственные острова с военной инфраструктурой. Кроме того, Пекин развернул новые ракетные системы, которые должны на практике держать американские авианосцы на расстоянии от китайского побережья.

Однако теперь внимание привлекли и области Тихого океана, расположенные на приличном расстоянии от китайского материка. До недавних пор господство США в этом регионе было неоспоримым, однако теперь некоторые американские аналитики считают, что оно может оказаться под угрозой.

Это вызвано тем, что Китай занимается налаживанием связей с малыми островными государствами, оказывая им финансовую поддержку и вкладываясь в их экономику, с тем чтобы они порвали свои отношения с Тайванем.

Кроме того, Пекин занимается масштабными морскими исследованиями в отдалённой части Тихого океана. При этом задача китайцев станет куда легче, если им удастся наладить сотрудничество с островными государствами. Хотя исследованиями занимаются суда гражданского назначения, эксперт по китайской морской стратегии при Военно-морском колледже США Райан Мартинсон считает, что таким образом Китай может преследовать военные цели.

«Военный эффект от такой активности весьма серьёзен, так как китайский флот хочет получить возможность проводить сложные боевые операции в этих водах», — отметил он.

По словам Мартинсона, китайское руководство главным образом заботит потенциальный конфликт США, который может разгореться, например, из-за статуса Тайваня. В этом случае Пекин захочет встретить американский флот в Тихом океане. Тем не менее в настоящее время у Китая для этого недостаёт потенциала.

«На данный момент у них отсутствует противолодочный потенциал, необходимый для перехвата в этих водах подводных лодок. Поэтому Пекин уделяет серьёзное внимание пониманию и прогнозированию морского театра, чтобы у него была возможность отслеживать американские подлодки», — подытожил Райан Мартинсон.