CNN: Россия и Филиппины укрепляют военно-морское сотрудничество

При Родриго Дутерте Филиппины сместили акцент с тесных связей с США на сотрудничество с Россией, пишет CNN: за текущий год российские военные корабли уже дважды посещали Манилу, а в июле ожидается подписание соглашения о военно-морском сотрудничестве. Между тем обстановка в Южно-Китайском море остаётся напряжённой: в частности, Китай демонстрирует свои претензии на спорный архипелаг Спратли, входящий в состав Филиппин.

Два российских военных корабля и танкер прибыли в Филиппины в рамках «визита доброй воли», сообщает CNN. Издание отмечает, что визит происходит на фоне нарастающей напряжённости в Южно-Китайском море.

Согласно данным филиппинских СМИ, большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также танкер «Иркут» прибыли в Манилу в понедельник.

CNN напоминает, что это уже второй визит российских военных кораблей в Филиппины за текущий год: предыдущий состоялся в январе и прошёл под лозунгом «дальнейшего улучшения и укрепления мира, стабильности и морской кооперации». Ожидается, что в июле этого года Россия и Филиппины заключат соглашение о военно-морском сотрудничестве, которое будет включать в себя совместные учения и взаимные морские визиты. Между тем прибытие российских кораблей произошло в разгар американо-филиппинских учений, в которых принимают участие 7500 солдат.

Как отмечает издание, в последние годы Россия также сблизилась с Китаем: стороны проводят совместные учения, заключают экономические сделки и называют состояние двусторонних отношений «лучшим за всю историю».

По заявлениям филиппинского правительства, сотни китайских судов были замечены недалеко от острова Титу, входящего в архипелаг Спратли: этот архипелаг контролируется Филиппинами, однако его принадлежность оспаривается Китаем. Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, чтобы китайские силы отошли от Титу, пообещав, что Манила даст вооружённый ответ на любую агрессию.

CNN отмечает, что помимо Филиппин и Китая, претензии на обширные районы Южно-Китайского моря выдвигают Вьетнам, Бруней и Малайзия. Для подкрепления своих претензий Китай возвёл несколько искусственных островов вдоль важного морского пути.

Напряжение снизилось, после того как Дутерте взял курс на экономическое сближение с КНР. Кроме того, филиппинский лидер отошёл от тесного сотрудничества с США, обратившись за поддержкой к России.