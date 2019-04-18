BI: сверхсовременный F-35 покоя не даёт — Россия и Китай заплатят любую цену и за его обломки

Военные тайны США в опасности: Вашингтон всё сильнее нервничает из-за пропавшего недавно F-35A японских ВВС, пишет Business Insider. Ведь Россия и Китай не прочь завладеть обломками и получить тем самым «эксклюзивную возможность ознакомиться с техническими изощрённостями сверхсовременного истребителя-невидимки», отмечает издание.

«Военные тайны в опасности»: армия Соединённых Штатов всё сильнее нервничает из-за пропавшего недавно с радаров истребителя F-35A Военно-воздушных сил Японии в Тихом океане, пишет американское издание Business Insider.

Инцидент по-прежнему остаётся загадкой, поскольку спустя восемь дней ни пилот, ни истребитель — за исключением нескольких обломков — так и не были найдены. И это притом что Вашингтон немедленно отправил на поиски пропавшего F-35A, в частности, эсминец USS Stethem и самолёт-шпион U-2, уточняет автор статьи Райан Пикрелл.

Как заверила в интервью Business Insider представительница армии США, приоритетом для Вашингтона по-прежнему остаются поиски разбившегося пилота.

Впрочем, продолжает журналист издания, для Соединённых Штатов и их союзников «на кону стоит гораздо больше».

«F-35A — это самолёт со множеством военных тайн, которые необходимо защитить», — заявил министр обороны Японии Такеши Ивайя.

В свою очередь, главные геополитические конкуренты США Россия и Китай, считает автор статьи, «пожалуй, были бы не прочь завладеть обломками F-35A и получить тем самым эксклюзивную возможность ознакомиться с техническими изощрённостями сверхсовременного истребителя-невидимки».

«В настоящий момент обе страны разрабатывают свои собственные истребители, чтобы в будущем они смогли помериться силами с F-35», — подчёркивает журналист американского издания Business Insider.

По словам же военного эксперта Тома Мура, Российская Федерация и Китайская Народная Республика заплатили бы любую цену, лишь бы только заполучить пропавший с радаров F-35A Военно-воздушных сил Японии, отмечает автор статьи Райан Пикрелл.