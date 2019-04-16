NI: за российскими силами на Балтике надо следить не только в небе, но и на море

НАТО следует озаботиться тем, что ВМФ России активно «демонстрирует свою мощь» в Балтийском море, предупреждает The National Interest. За последнее десятилетие Балтийский флот был существенно расширен и модернизирован, при этом предпочтение отдаётся качеству, а не количеству кораблей. Россия и НАТО неуклонно наращивают военный потенциал на Балтике, и в отсутствие всеобъемлющих переговоров эта тенденция будет лишь усиливаться, подчёркивается в статье.

Эпизоды с перехватом воздушных целей в Балтийском регионе обычно привлекают много внимания и получают широкий резонанс в прессе, где их освещают как «открытые столкновения», которые в любой момент могут перерасти в непосредственный вооружённый конфликт. Однако хотя они в первую очередь бросаются в глаза, в реальности это лишь «верхушка айсберга», пишет The National Interest.

Если же оценивать историю развития ситуации с безопасностью на Балтике более масштабно, то она заключается в постепенном и многолетнем «наращивании военного потенциала» России и НАТО, которое при отсутствии всеобъемлющих переговоров между противоборствующими сторонами только ускорится, предупреждает автор.

Хотя Северный флот до сих пор остаётся самым крупным в России, в то же время и Балтийский флот за последние десять лет был существенно расширен и модернизирован, отмечается в статье. Он получает всё больше новейших надводных кораблей и систем вооружения, причём предпочтение в рамках стратегии модернизации отдаётся качеству, а не количеству кораблей, сообщает The National Interest. Некоторые из новейших систем, поступивших на вооружение в Балтийский флот, уже продемонстрировали свои возможности в ходе серии масштабных тактических учений, проходивших в начале апреля на военном полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

В частности, в первых боевых стрельбах были задействованы четыре корвета класса «Стерегущий», которые отразили атаки средств воздушного нападения. Как сообщила пресс-служба Балтийского флота, при подходе целей на рубеж ведения огня экипажи корветов одновременно выполнили практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190 по светящим авиабомбам, поставленным на различных высотах и дистанциях, в ходе которых авиация «условного противника» была успешно уничтожена. А затем они нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

Корабли класса «Стерегущий» — это не только долгожданный преемник советских корветов типа «Гриша», но и первый образец, разработанный в рамках проекта «Пакет-Э/НК». Новая платформа «Пакет» включает в себя интегрированную систему централизованного управления, гидроакустическую станцию для обнаружения гидроакустических целей, а также пусковую установку с противолодочными торпедами МТТ и реактивными противоторпедами М-15, поясняется в статье. Эта новая российская платформа обладает как оборонительными, так и наступательными возможностями внутри одной системы управления и контроля, поэтому в настоящее время она не имеет прямых аналогов, констатирует The National Interest.

В ходе вторых учебных стрельб на следующий день главную роль сыграла военно-морская авиация, говорится в статье. Многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолёты Ми-24 выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны ОБК условного противника и нанесению ракетно-бомбового удара. При этом оборудование для регистрации данных зафиксировало, что морские цели, роль которых сыграли упомянутые выше корветы, были успешно «нейтрализованы», сообщает The National Interest.

Новейшие истребители Су-30СМ поступили на вооружение на Балтийский флот совсем недавно, до этого там имелось около дюжины самолётов Су-27 и столько же Су-24, поясняет автор. Это модернизированная версия многоцелевого истребителя Су-30, которая, по всей видимости, используется на российском флоте для нанесения удара по наземным целям с воздуха. При этом функции перехвата и сопровождения в обозримом будущем будут сохранены за Су-27 — достаточно дешёвым и эффективным российским самолётом, хорошо подходящим для выполнения этих задач, полагает The National Interest.

Однако недавние учебные стрельбы Балтийского флота удивляют не только своими значительными масштабами и привлечением новейшей военной техники, но и выбором момента для их проведения, подчёркивается в статье. «Их вполне сознательно провели ровно за месяц до масштабных учений НАТО в Балтийском море, и это в очередной раз подчёркивает рост интенсивности военного соперничества в Прибалтике», — заключает The National Interest.