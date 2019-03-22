CNN: США категорически отрицают перехват бомбардировщика B-52 российским истребителем

Американский бомбардировщик B-52 над Балтийским морем попал в объектив камеры, установленной на российском самолёте. Москва утверждает, что российский истребитель вынудил американцев удалиться. Однако это категорически отрицают ВВС США, которые заявили: «Российский самолёт не отгонял B-52».

Всё это часть новой линии фронта между Москвой и Вашингтоном в борьбе сверхдержав за господство. Председатель Объединённого комитета начальников штабов заявляет, что Россия работает над новыми ракетами, кораблями и самолётами, для того чтобы Соединённым Штатам было сложнее защищать Европу. Этот план, по его словам, пока приносит успех.

ДЖОЗЕФ ДАНФОРД, председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США: Нет сомнения в том, что сегодня нам будет сложнее проецировать свою силу в Европе.

Генерал Джозеф Данфорд заявляет о том, что США всё ещё могут защищать Европу и что Пентагон финансирует создание новых вооружений, для того чтобы дать отпор. Однако он выступил с необычайно недвусмысленным предупреждением относительно президента России Владимира Путина.

ДЖОЗЕФ ДАНФОРД: Мы говорим о том, что Путин для продвижения своих целей комбинирует информационные операции, кибероперации, экономическое принуждение, политическое влияние, нестандартные военные операции.

Данфорд также указал на причастность Путина к вмешательству в президентские выборы 2016 года, чего ещё не делал президент Трамп даже несмотря на то, что разведсообщество США придерживается этой точки зрения.

ДЖОЗЕФ ДАНФОРД: Путин делает… Он проделывал в США определённые вещи в контексте выборов 2016 года, пытаясь подорвать демократию. Как я предполагаю, Путин не в курсе лишь немногих действий России.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 марта 2019 года.