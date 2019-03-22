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CNN: США категорически отрицают перехват бомбардировщика B-52 российским истребителем

Материал представлен в переводе ИноТВ
США категорически отрицают заявление Москвы о том, что российский истребитель осуществил перехват американского бомбардировщика B-52 над Балтийским морем, сообщает CNN. Между тем в материале отмечается, что подобные инциденты — часть новой линии фронта в противостоянии между Россией и Америкой.
Американский бомбардировщик B-52 над Балтийским морем попал в объектив камеры, установленной на российском самолёте. Москва утверждает, что российский истребитель вынудил американцев удалиться. Однако это категорически отрицают ВВС США, которые заявили: «Российский самолёт не отгонял B-52».
 
Всё это часть новой линии фронта между Москвой и Вашингтоном в борьбе сверхдержав за господство. Председатель Объединённого комитета начальников штабов заявляет, что Россия работает над новыми ракетами, кораблями и самолётами, для того чтобы Соединённым Штатам было сложнее защищать Европу. Этот план, по его словам, пока приносит успех.
 
ДЖОЗЕФ ДАНФОРД, председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США: Нет сомнения в том, что сегодня нам будет сложнее проецировать свою силу в Европе.
 
Генерал Джозеф Данфорд заявляет о том, что США всё ещё могут защищать Европу и что Пентагон финансирует создание новых вооружений, для того чтобы дать отпор. Однако он выступил с необычайно недвусмысленным предупреждением относительно президента России Владимира Путина.
 
ДЖОЗЕФ ДАНФОРД: Мы говорим о том, что Путин для продвижения своих целей комбинирует информационные операции, кибероперации, экономическое принуждение, политическое влияние, нестандартные военные операции.
 
Данфорд также указал на причастность Путина к вмешательству в президентские выборы 2016 года, чего ещё не делал президент Трамп даже несмотря на то, что разведсообщество США придерживается этой точки зрения.
 
ДЖОЗЕФ ДАНФОРД: Путин делает… Он проделывал в США определённые вещи в контексте выборов 2016 года, пытаясь подорвать демократию. Как я предполагаю, Путин не в курсе лишь немногих действий России.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 21 марта 2019 года.
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источник
CNN США Северная Америка
теги
Балтийское море бомбардировщик Владимир Путин Дональд Трамп Россия США
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