Handelsblatt: Европа сама виновата, что отстаёт в технологической гонке от Китая и США

Развитие высоких технологий в ЕС идёт медленными темпами, пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что у европейских политиков нет воли и желания для внедрения передовых разработок. Кроме того, европейские инвесторы не склонны вкладываться в высокотехнологичные проекты: в результате Европа мало что может противопоставить США и Китаю в этой сфере.

Многие европейцы считают, что технический прогресс в Европе продвигается крайне медленно, пишет Handelsblatt. По словам китайского инвестора Ли Кайфу, «Европа может выйти с пустыми руками из технологической гонки с США и Китаем».

Согласно данным соцопросов, большинство европейцев считает, что у европейских правительств нет желания и воли к внедрению цифровых технологий, в результате чего Европа не может находиться среди лидеров цифровой экономики. При этом в сфере бизнеса дела обстоят не лучше, отмечает издание: например, менее половины немецких компаний внедряют технологию искусственного интеллекта.

Handelsblatt отмечает, что, несмотря на большое количество «цифровых акций» вроде цифрового пакта, цифрового саммита и «цифрового дня», европейские политики почти ничего не говорят о технологических переменах в ходе своих кампаний перед выборами в Европарламент.

Между тем в Европе готовятся к внедрению новой технологии мобильной связи 5G, информирует издание: это означает, что ЕС окажется посреди спора между Китаем и США по поводу безопасности сетей 5G, провайдером которых является китайская компания Huawei. При этом неясно, отмечает Handelsblatt, почему Берлин, Париж и Лондон до сих пор не выработали совместных правил по внедрению технологии 5G. Вместо этого в Европе царит раздробленность.

При этом издание пишет, что у Европы есть и определённые успехи: к примеру, быстрыми темпами растут объёмы европейской интернет-торговли, составляющие уже €500 млрд в год. Однако Европа по-прежнему не является настоящим игроком в мире цифровой экономики, считает Handelsblatt: у неё нет ни конкурентоспособных облачных технологий, ни цифровой платформы, способной соперничать с Google, Amazon, Baidu или Alibaba.

По мнению экспертов брюссельского аналитического центра Bruegel, нехватка инновационных проектов заключается в недостаточном количестве инвестиций в технологии будущего: европейские технологические стартапы всё чаще получают средства от неевропейских инвесторов.

Как отмечает Handelsblatt, в своё время компании из Силиконовой долины получали большие средства от инвесторов, не боявшихся риска, а в Китае сфера высоких технологий щедро спонсировалась государством. Европа же пока не может определиться: с одной стороны, было бы правильно внедрить элементы протекционизма, особенно в отношении КНР, однако с другой, технологическая автаркия может оказаться вредной.