Bild: приступ Меркель на встрече с Зеленским для неё нехарактерен — канцлер славится своей выносливостью

Приступ дрожи, случившийся с Ангелой Меркель в ходе встречи с Владимиром Зеленским, нетипичен для канцлера, пишет Bild. Подобные инциденты случаются с ней крайне редко, поскольку Меркель славится своей выносливостью, отмечает издание. Сама Меркель объяснила приступ обезвоживанием, сказав, что ей пришлось выпить минимум три стакана воды.

В минувший вторник, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, у Ангелы Меркель случился внезапный приступ дрожи, пишет Bild. Инцидент произошёл во время звучания национальных гимнов: у канцлера Германии начали дрожать руки и колени, и ей с трудом удалось устоять прямо.

«Сначала я не мог поверить своим глазам, думая, что всё из-за ветра. Затем я молил Господа о том, чтобы канцлер вновь почувствовала себя хорошо. Спустя короткое время она снова была в порядке и как всегда уверенно провела переговоры», — приводит издание слова посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Позднее сама Ангела Меркель успокоила всех на пресс-конференции, с улыбкой заявив, что ей пришлось выпить минимум три стакана воды.

Подобный инцидент нехарактерен для Меркель, отмечает Bild: можно что угодно говорить о ней, но одного у канцлера точно не отнимешь — её выносливости. В 50-градусную жару она посещала немецкие войска в Мали, под палящим солнцем встречалась с маори в Новой Зеландии и участвовала в приёме на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Как пишет издание, с Меркель лишь изредка происходили моменты слабости: в декабре 2014 года она почувствовала недомогание во время интервью телеканалу ZDF, однако после стакана воды и плитки шоколада разговор продолжился. В 2017 году, во время визита в Мехико, на канцлера оказал воздействие горный воздух, и с ней также произошёл приступ дрожи. Тогда это происшествие тоже объяснили обезвоживанием.

Во время путешествий на самолёте Меркель пьёт кофе и воду, а после мероприятий иногда красное вино, отмечает Bild.