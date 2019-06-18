N-TV: Меркель поддержала Зеленского в вопросе антироссийских санкций

Новый украинский президент Владимир Зеленский нашёл в Берлине сторонника, не боящегося прямых заявлений, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. На совместной пресс-конференции с главой Украины Ангела Меркель подчеркнула, что антироссийские санкции не будут сняты без прогресса по украинскому конфликту. Также она заявила, что «Северный поток — 2» неразрывно связан с продолжением транзита российского газа через Украину.

Политики и бизнесмены критикуют антироссийские санкции, однако новый украинский президент во время своего первого визита в Берлин предостерёг от их отмены — и нашёл в лице Ангелы Меркель сторонницу, которая не боится ясных заявлений, сообщается на сайте N-TV.

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в «крайне противоправных действиях» в отношении Украины. Пока в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины не будет достигнут прогресс, «санкции не могут быть сняты», отметила Меркель на совместной пресс-конференции с новым украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

«С другой стороны, мы знаем, что без разговоров и без контакта проблемы нельзя устранить», — добавила канцлер. Лидера Украины она встретила в ведомстве канцлера с военными почестями. За обедом они обсудили конфликт на востоке Украины, двусторонние связи и процесс проведения реформ на Украине. Зеленский стремится к членству его страны в НАТО и ЕС, отмечает немецкий телеканал.

Украинский президент поблагодарил Германию за поддержку в украинском конфликте и высказался против тех, кто призывает к отмене антироссийских санкций. «Мы не хотим, чтобы наши европейские партнёры страдали от этих санкций, но это единственный путь, чтобы прийти к окончанию этого конфликта без кровопролития», — заявил Зеленский.

«Не мы начали войну», — подчеркнул он. Тех, кто критикует санкции, он пригласил приехать на Украину и самим оценить ситуацию. По его словам, «Крым превратился в военный лагерь». Также Зеленский потребовал освободить находящихся под стражей в России украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Недавно несколько политиков и бизнесменов в Германии высказались за отмену санкций, введённых ЕС в качестве реакции на российскую «аннексию Крыма»* в 2014 году и действия России на востоке Украины, напоминает немецкий телеканал.

Меркель и Зеленский на встрече в Берлине говорили о перспективе скорой встречи в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. «Мы готовы», — отметила канцлер, подразумевая также президента Франции Эммануэля Макрона. Германия и Франция выступают в качестве посредников между Россией и Украиной в процессе реализации Минских соглашений, поясняет N-TV. Заключённые в 2015 году договорённости должны положить конец конфликту на востоке Украины, однако их условия постоянно нарушаются.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что строительство российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» неразрывно связано с сохранением транзита через Украину. «Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос Украины как страны транзита в сфере газа является сущностным, то есть очень важным, — отметила канцлер Германии. — И президент Путин тоже постоянно подчёркивал, что он это знает. Так что «Северный поток» и вопрос транзита через Украину теснейшим образом связаны».

Германия постоянно сталкивается с нападками из-за участия в строительстве спорного газопровода, утверждает немецкий телеканал. Страны Восточной Европы опасаются, что Россия тем самым увеличит своё влияние и ослабит такие страны, как Украина, потому что «Северный поток — 2» должен поставлять газ из России в Германию напрямую, в обход Украины и Польши. Зеленский, в свою очередь, отметил, что позиции Украины и Германии по этому вопросу не совпадают, сообщает N-TV.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).