ZDF: Украина возмущена требованием немецких премьеров снять с России санкции

В преддверии первого визита нового украинского президента Владимира Зеленского в Берлин Украина осудила позицию премьер-министров восточных земель Германии, призывающих к отмене антироссийских санкций. По версии украинских дипломатов, это требование просто возмутительно, ведь для их страны речь идёт о «выживании», сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF.

Любопытство по отношению к представляющему государство гостю редко бывает так велико и неподдельно, отмечает немецкий телеканал ZDF. Нового президента Украины Владимира Зеленского во время его сегодняшнего визита и официальной программы в Берлине ожидает пристальное внимание встречающей стороны.

Германии мало что известно о бывшем актёре и его внешнеполитической программе. При этом с Зеленским проведут встречи только благосклонные собеседники: канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и глава бундестага Вольфганг Шойбле считают, что новичку надо дать шанс.

Однако и для самого Зеленского визит в Германию должен принести ясность, сообщается на сайте телеканала. Потому что пока у Германии нет единой политики в отношении Украины. Всё решает Берлин, но в то же время Дрезден, Потсдам, Эрфурт и Шверин тоже подают голос — к сожалению профессиональных дипломатов, подчёркивает ZDF. «Мы были неприятно удивлены, когда услышали все эти высказывания», — заявил украинский посол Андрей Мельник, раскритиковавший требование премьер-министров восточных земель Германии отменить антироссийские санкции.

Обсуждения этой темы спровоцировал глава Саксонии Михаэль Кречмер, который на встрече с российским президентом Владимиром Путиным потребовал смены курса в немецкой политике по Украине «Мы хотим, чтобы санкции закончились как можно скорее», — отметил Кречмер. Он обосновал это требование тем, что Россия является «стратегически важным партнёром» для его страны. Однако ЕС в 2014 году решил, что после «аннексии Крыма»* и крушения МН 17 с Россией больше не может быть стратегического партнёрства.

По словам Андрея Мельника, для Украины это как удар под дых. Он не понимает, почему премьер-министры восточных земель Германии друг за другом ездят в Россию, но не на Украину: «Для нас речь идёт о выживании. Обо всём». Санкции — это единственный инструмент, с помощью которого Россию можно подтолкнуть к уступкам. «От двуличия некоторых немецких политиков просто волосы дыбом встают», — заявил дипломат в беседе с журналистами телеканала.

Коллега Кречмера из Бранденбурга Дитмар Войдке не зашёл так далеко, как премьер-министр Саксонии. Он сказал журналистам ZDF, что санкции могут быть отменены только тогда, когда Россия выполнит Минские соглашения. Это соответствует курсу немецкого правительства, однако в целом Войдке оценивает политику Берлина в отношении России как слишком строгую: «Меня очень беспокоит, что сейчас присутствуют настроения, при которых людей, выступающих за диалог со сложным партнёром Россией, подвергают давлению и публично критикуют». По его мнению, никакой альтернативы диалогу нет.

Хотя желание проводить новую политику ослабления напряжённости присутствует и в западных землях Германии, Войдке утверждает, что на востоке страны отношение к России традиционно иное. Таким образом, он соглашается со своим коллегой из Саксонии. Также Войдке вспоминает о «подарке» объединения Германии, который был особенно важен для восточных немцев. Это был «кредит доверия», и сейчас время его выплатить, считает политик.

Позицию восточно-немецких премьер-министров резко критикует не только Украина, но и оппозиция внутри Германии, сообщается в материале. Основной кандидат АдГ в Саксонии Йорг Урбан называет антисанкционный курс Кречмера предвыборной пропагандой, потому что Кречмер видит в санкциях проблему для востока Германии. Между тем, в бундестаге он проголосовал в поддержку антироссийских санкций, отмечает ZDF.

Эксперт зелёных по Восточной Европе Мануэль Саррацин подчёркивает, что «восстание» восточно-немецких премьер-министров случилось не вовремя. По его словам, с избранием нового украинского президента в переговорах наметилось движение, и действия политиков из восточных земель Германии вредят миру.

Любопытство, связанное с первым визитом Зеленского в Берлин, велико. Сейчас почти невозможно определить, что понять сложнее: будущую внешнюю политику Украины или нынешнюю политику Германии по Украине, заключает немецкий телеканал.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).