Bild нашёл три причины, почему премьер Саксонии использует Путина в предвыборной борьбе

Почему в Германии стало возможно, чтобы премьер-министр Саксонии и политик ХДС включил в свою предвыборную кампанию фигуру российского президента Владимира Путина? Немецкий таблоид Bild видит на это три причины: слабые позиции руководства ХДС, не решающегося осадить своего коллегу по партии, страх потерять голоса избирателей в восточной части страны и позиция правительства Германии, постоянно призывающего поддерживать контакты с Москвой.

Ещё в ноябре 2018 года премьер-министр немецкой Саксонии из партии ХДС Михаэль Кречмер говорил, что улучшение отношений с Россией возможно лишь в том случае, если Москва будет соблюдать международное право, вспоминает немецкий таблоид Bild.

С тех пор Россия так и не вернула «аннексированный Крым»*, «не вывела свои войска из Украины» и не прекратила поддержку «сирийского диктатора Башара Асада», подчёркивает издание. Однако в конце мая 2019 года Кречмер внезапно стал заявлять нечто противоположное: для улучшения отношений с Россией ЕС должен снять свои экономические санкции.

По поводу международного права, войны и аннексии глава Саксонии во время визита в Санкт-Петербург не проронил ни слова. Более того, он встретился с российским президентом Владимиром Путиным — за три месяца до земельных выборов в Саксонии, отмечает автор статьи.

Как же может быть, чтобы премьер-министр немецкой федеральной земли из партии ХДС использовал для своей предвыборной кампании «разжигателя войн»? По версии Bild, на это есть три причины.

Первая из них — страх перед востоком. Выборы нового земельного парламента в Саксонии 1 сентября 2019 года могут стать важной вехой для всего ХДС. Впервые на подобных выборах основной силой может стать АдГ, по результатам европейских выборов в мае правые популисты уже слегка опережают ХДС. В Бранденбурге, который тоже голосует 1 сентября, АдГ по опросам представляет собой главную политическую силу.

Чтобы избежать победы АдГ, Кречмер пытается выйти с Саксонией на диалог: его живо протекавшие гражданские дебаты после беспорядков в Хемнице осенью 2018 года принесли ему большое уважение внутри партии. Однако этого кажется недостаточно, а потому Кречмер переходит границу, пишет Bild: он решает, что «Путин поможет». После тихого выговора со стороны председателя ХДС и резкой критики авторитетных экспертов Кречмер пояснил, что у восточных немцев есть «собственное мнение по теме Россия». Многие восточно-немецкие премьер-министры с ним согласились, как и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер из ХСС.

Факт в том, что 72% восточных немцев требуют большей близости с Россией, тогда как на Западе это число составляет лишь 54%, подчёркивает издание. Высказывание Кречмера по поводу того, что интенсивные отношения с Россией всегда шли на благо Саксонии, по мнению автора статьи, звучит как «искажение истории» или весьма однобокий взгляд на экономические связи Саксонии и России. Тем не менее это утверждение способно получить поддержку большинства на востоке Германии — в особенности, если «Запад» его критикует.

Это очень важный момент, подчёркивает немецкий таблоид: тот, кто подогревает неприязнь якобы пренебрегаемого и нелюбимого «Востока» в отношении «Запада», может надеяться на поддержку на избирательных участках. Этот ход уже известен по действиям АдГ и Левой партии на востоке Германии, но для ХДС это первое «нарушение табу», пишет Bild.

Вторая причина заключается в слабости ХДС. Своим требованием снять антироссийские санкции Кречмер возражает не только официальной линии немецкого правительства, а также Евросоюзу, но и собственной партии. В официальных бумагах партии перед европейскими выборами говорилось о том, что ХДС хочет, чтобы Россия в полной мере следовала Минским соглашениям, — «до тех пор санкции ЕС остаются в силе».

Однако из Берлина последовала лишь очень сдержанная критика. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что санкции должны сохраняться, пока действия России не меняются, но не сделала резкого замечания своему коллеге по партии Михаэлю Кречмеру. Основной кандидат Европейской народной партии Манфред Вебер тоже промолчал, хотя он выступает за более жёсткий курс в отношении России и хочет остановить газопровод «Северный поток — 2».

Крамп-Карренбауэр воздерживается от явной критики в том числе из-за того, что от результатов выборов на востоке Германии может зависеть её политическое будущее в качестве председателя партии: чем больше она вмешивается, тем вероятнее, что в итоге именно её обвинят в плохих результатах выборов. Кречмер умело использует эту слабость руководства партии, утверждает Bild.

Наконец, «несмотря на все совершённые Россией преступления», требования политического сближения с Кремлём вовсе не являются в Германии чем-то запретным, и в ответе за такое положение дел немецкое правительство, настаивает издание. В этом автор статьи видит третью причину, почему политик ХДС может использовать в своей предвыборной кампании фигуру российского президента.

Всё началось с риторики правительства. С её помощью возглавлявший МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер постоянно подчёркивал необходимость сохранять «нить переговоров» с Россией, несмотря на то что дипломатический диалог с Москвой непрерывно продолжался почти на всех уровнях.

За риторикой последовали поступки: чтобы не разрывать якобы оказавшийся под угрозой диалог, правительство Германии и ЕС «оставили тяжелейшие преступления России безнаказанными», уверяет немецкий таблоид. Крушение пассажирского самолёта МН17 осталось без последствий, как и продолжающиеся с 2015 года военные операции российской армии в Сирии.

Премьер-министр Михаэль Кречмер хочет непременно победить на выборах в Саксонии, считает автор статьи. Ради этого он даже объединяется с «разжигателем войн, презирающим свободные выборы и подрывающим их везде, где может». А ХДС находится в слишком отчаянном положении, чтобы его осадить, заключает Bild.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).