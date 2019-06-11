Bild выяснил: у восточных немцев действительно есть собственное мнение о России

Действительно ли восточные немцы оценивают Россию иначе, чем западные, как заявил недавно премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер? Немецкий таблоид Bild побеседовал на улице с жителями Дрездена и выяснил: большинство хотят более тесных связей с Россией, с гордостью говорят о советском прошлом и временах ГДР и уважают Путина — а некоторые без сомнений проголосовали бы за него на выборах.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер своими заявлениями о необходимости отменить антироссийские санкции спровоцировал волну оживлённых обсуждений — неужели восток Германии действительно думает о Путине не то, что запад страны? Немецкий таблоид Bild решил разобраться в этом и специально отправился в Дрезден, чтобы поговорить с местными жителями.

По словам Кречмера, у восточных немцев есть «собственное мнение» по поводу России. Глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке с ним согласен: «У нас в Восточной Германии однозначно другой взгляд на Россию, в отличие от многих западных немцев». В интернете и в политических кругах они оба навлекли на себя резкую критику, но вместе с тем получили и тихое согласие, отмечает Bild.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в беседе с журналистами издания заявил: «Среди населения новых земель присутствует другой взгляд на Россию — не такой, как в старых землях Германии. Этим мы должны заняться спокойно и всерьёз». Тем не менее основой для урегулирования украинского конфликта Зеехофер назвал Минские соглашения, подчёркивает немецкий таблоид.

Между тем факт в том, что 72% восточных немцев призывают к более близким связям с Россией (причём 43% считают, что отношения между странами должны быть «значительно» более близкими), тогда как на западе Германии за сближение с Москвой выступают 54% граждан, а 29% хотели бы увеличить дистанцию.

Когда Bild спросил жительницу Дрездена Штефани Юрс о России, она подумала не о политике и уж точно не о Путине, а о своей бабушке. «Мои дедушка с бабушкой ездили в отпуск в Советский Союз, — с гордостью рассказала она журналистам издания. — Даже в Москву». В то время как западные немцы проводили свой отдых в Римини или на Майорке, из ГДР больше ездили в Крым или к Кремлю. Фигурки матрёшек, которые её бабушка привезла из Москвы, до сих пор стоят у Штефани Юрс в гостиной. Как подчёркивает Bild, она «с гордостью» сообщила, что эти матрёшки — настоящие и пахнут деревом, а не лаком.

Заговорив с 81-летним Клаусом Халлером, который во времена ГДР был инженером ядерных бункеров, журналисты издания обратили внимание на его твёрдую походку, заправленную в брюки рубашку и аккуратно зачёсанные назад волосы. «Знаете, кто здесь жил? — приветливо спросил Клаус Халлер у репортёров, указав на один из домов. — Сам Путин!»

Как отмечает Bild, «авторитарного президента» верный линии партии ещё во времена ГДР Клаус Халлер считает «самым разумным из всех». Против критики «войн России в Сирии и на Украине» он ничего сказать не может. «Им же нужен образ врага», и в этой роли выступает Запад, считает Халлер. При этом, если бы это было возможно, Халлер проголосовал бы за Путина без сомнений.

Тот факт, что глава Кремля «шпионил за гражданами ГДР в пользу советских спецслужб», пенсионера не смущает, пишет немецкий таблоид. «У меня были хорошие связи с генеральным штабом в Москве», — рассказывает Халлер. Он знает, что со своим почитанием российского президента он в меньшинстве. «Но это только потому, что нас на востоке так немного, — уверен пенсионер. — Менталитет здесь другой».

В свою очередь, 45-летняя Мариан Кратина рассказала журналистам издания, что должна бы ненавидеть Россию, потому что, когда советские танки въехали в Чехию в 1968 году, красноармейцы проникли в квартиру её родителей и угрожали её матери. Однако Мариан Кратина, которая живёт в Дрездене с 1999 года, считает США более опасной страной: «Какой нам прок от демократии, если такой, как Трамп, становится президентом?»

Совсем неподалёку находится бывшая резиденция КГБ, куда стекались данные о подвергавшихся шпионажу гражданах ГДР, уверяет Bild. Путин и его коллеги из КГБ покинули страну после падения стены, но их дух, очевидно, пребывает здесь и поныне, заключает немецкий таблоид.