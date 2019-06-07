Welt: чехи и словаки затаили дыхание — не пойдёт ли Путин в «наступление» из-за Пражской весны

Мирная революция или всего лишь путч? Между Прагой, Братиславой и Москвой разгорелся спор из-за событий Пражской весны 1968 года, пишет Die Welt. И вот теперь, затаив дыхание, чехи и словаки ждут реакции Владимира Путина: не перейдёт ли глава Кремля в «наступление» и не начнёт ли интерпретировать историю, исходя из политических мотивов, поясняет немецкое издание.
Всего лишь путч? Прага, Братислава и Москва спорят из-за событий Пражской весны 1968 года, пишет немецкая газета Die Welt.
21 августа 1968 года почти четверть миллиона советских солдат подавили «мирную революцию» в Чехословакии. На днях же в Госдуме Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает присвоение этим военнослужащим статуса ветерана боевых действий, сообщает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.
В Чехии и Словакии инициатива российских парламентариев, однако, вызвала сильное недовольство. Не устроила же их в первую очередь формулировка: в законопроекте Пражская весна превратилась в обычный путч, поясняет журналист Die Welt.
В Министерстве иностранных дел Чехии инициативу российских депутатов и вовсе посчитали «историческим реваншизмом», отмечает Келлерхофф.
В свою очередь, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что текст законопроекта не способствует «взаимному доверию и конструктивному сотрудничеству между нациями».
Из-за истории с инициативой российских парламентариев, продолжает автор статьи, в Чехии и Словакии ответ президента России Владимира Путина «ожидают, затаив дыхание».
Ещё в 2006 году глава Кремля признал во время визита в Прагу «моральную ответственность» Российской Федерации за «вторжение» войск государств — членов Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. И тем не менее возлагать «правовую ответственность» на свою страну он тогда отказался, напоминает журналист немецкого издания.
Чешский коллега Путина Вацдав Клаус не стал в тот момент скрывать, что он рад этим словам: «Прошлое не должно обременять настоящее и будущее».
И вот тут встаёт вопрос: продолжит ли Россия идти этим курсом или Путин попросту перейдёт в «наступление» на Чехию и Словакию и начнёт «интерпретировать историю, исходя из политических мотивов», заключает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT заявил, что американский бизнес с помощью механизма лоббирования интересов в конгрессе США пытается защититься от конкуренции китайских компаний.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.
Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В посёлке Гари Свердловской области ликвидирован пожар на территории исправительной колонии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Александра Левченко.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.