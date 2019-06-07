Welt: чехи и словаки затаили дыхание — не пойдёт ли Путин в «наступление» из-за Пражской весны

Мирная революция или всего лишь путч? Между Прагой, Братиславой и Москвой разгорелся спор из-за событий Пражской весны 1968 года, пишет Die Welt. И вот теперь, затаив дыхание, чехи и словаки ждут реакции Владимира Путина: не перейдёт ли глава Кремля в «наступление» и не начнёт ли интерпретировать историю, исходя из политических мотивов, поясняет немецкое издание.

Всего лишь путч? Прага, Братислава и Москва спорят из-за событий Пражской весны 1968 года, пишет немецкая газета Die Welt.

21 августа 1968 года почти четверть миллиона советских солдат подавили «мирную революцию» в Чехословакии. На днях же в Госдуме Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает присвоение этим военнослужащим статуса ветерана боевых действий, сообщает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.

В Чехии и Словакии инициатива российских парламентариев, однако, вызвала сильное недовольство. Не устроила же их в первую очередь формулировка: в законопроекте Пражская весна превратилась в обычный путч, поясняет журналист Die Welt.

В Министерстве иностранных дел Чехии инициативу российских депутатов и вовсе посчитали «историческим реваншизмом», отмечает Келлерхофф.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что текст законопроекта не способствует «взаимному доверию и конструктивному сотрудничеству между нациями».

Из-за истории с инициативой российских парламентариев, продолжает автор статьи, в Чехии и Словакии ответ президента России Владимира Путина «ожидают, затаив дыхание».

Ещё в 2006 году глава Кремля признал во время визита в Прагу «моральную ответственность» Российской Федерации за «вторжение» войск государств — членов Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. И тем не менее возлагать «правовую ответственность» на свою страну он тогда отказался, напоминает журналист немецкого издания.

Чешский коллега Путина Вацдав Клаус не стал в тот момент скрывать, что он рад этим словам: «Прошлое не должно обременять настоящее и будущее».

И вот тут встаёт вопрос: продолжит ли Россия идти этим курсом или Путин попросту перейдёт в «наступление» на Чехию и Словакию и начнёт «интерпретировать историю, исходя из политических мотивов», заключает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.