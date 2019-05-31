Эксперт CBS: при Путине Россия на Ближнем Востоке успешнее, чем во времена СССР
Несмотря на проблемы экономики России и её стареющее население, попытки Москвы поддержать свой имидж «нейтрального арбитра» на Ближнем Востоке и особый подход к отношениям с Пекином способствуют росту влияния Кремля на геополитической арене, заявила CBS News директор Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы при Джорджтаунском университете Анджела Стент.
По мнению аналитика, при Владимире Путине, вернувшись на Ближний Восток, Москва стала, «вероятно, более успешной, чем когда-либо был Советский Союз». В этот раз Россия «не стала выбирать стороны» и упорно поддерживать кого-то одного. На сегодня «русские являют собой единственную силу в регионе, которая поддерживает диалог со всеми сторонами во всех конфликтах — от Ирана и шиитских группировок до всех суннитских государств и Израиля». И это, по словам Стент, очень прагматичная позиция.
Аналитик подчёркивает, что «США, очевидно, намного влиятельнее России и она не сможет ни в военном, ни в экономическом плане заменить Америку на Ближнем Востоке». Но при этом в регионе никто не воспринимает Вашингтон как «нейтрального арбитра».
Также в интервью ведущему CBS News Майклу Мореллу Стент заявила, что Владимир Путин сумел наладить особые отношения с Китаем, которые могут помочь России достичь её целей. К примеру, Москва укрепила военное сотрудничество с Пекином, чтобы продвигать общие интересы.
«Две эти страны чувствуют, что в мировом порядке, сложившемся после окончания холодной войны, их интересы не были учтены», — объяснила эксперт. И теперь и Россия, и Китай намерены строить собственный, «постзападный» миропорядок.
Как отметила Стент, вмешательства России на Украине, в Сирии и Венесуэле — предприятия, в рамках которых Москва пыталась расширить своё влияние при минимальных затратах. «Они достаточно успешно и незатратно умудряются демонстрировать военную силу главным образом в регионах, где Запад этого не ожидает или же где Запад не хочет применять ответные меры».
Стент напомнила, что многие уверены, будто Путин сумел извлечь уроки из своих занятий по дзюдо, а также набрался бесценного опыта в советских спецслужбах. Как бы то ни было, «Россия — где ВВП на душу населения меньше, чем у Италии, где численность этого населения сокращается, рушится инфраструктура, — с очень ограниченными ресурсами, мудро ими распоряжаясь, восстанавливает своё влияние», прокомментировала аналитик.
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