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МИД Чехии протестует: Россия хочет признать участников событий 68 года ветеранами

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МИД Чехии обеспокоен законопроектом КПРФ о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооружённых сил СССР, направленных в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора, сообщает Forsal. При этом Прага ссылается на Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года и убеждает Россию воздержаться от шагов, которые поставили бы под сомнение его содержание.
МИД Чехии протестует: Россия хочет признать участников событий 68 года ветеранами
Reuters
В понедельник Министерство иностранных дел Чехии выразило протест по поводу подготовленной фракцией КПРФ в Госдуме инициативы законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооружённых сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора», сообщает Forsal. 
 
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики, говорится, что МИД серьёзно обеспокоен формулировкой, согласно которой статус ветеранов боевых действий должен быть предоставлен лицам, выполнявшим задачи по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабильности в ЧССР в период проведения крупной военно-стратегической операции войск государств — членов Варшавского договора с 21 августа по ноябрь 1968 года, объясняет портал. 
 
Как отмечает МИД Чехии, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией декларирует стремление обеих сторон «покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым использованием силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим необоснованным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».
 
МИД Чехии продолжает верить в то, что российская сторона считает данный договор за действующий и воздержится от шагов, которые ставили бы под сомнение его содержание, резюмирует Forsal. 

 

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Forsal Польша Европа
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