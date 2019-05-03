Focus Online: страны Восточной Европы не готовы отдать свой суверенитет Брюсселю

Единого мнения по поводу последствий расширения ЕС на Восток нет, пишет Focus Online: кто-то считает, что оно произошло слишком поспешно, кто-то говорит об экономических успехах новых стран-членов. При этом существует мнение, что восточноевропейские страны противятся ценностям ЕС и объединяются, чтобы заблокировать те или иные инициативы Брюсселя.

Говоря об итогах расширения ЕС на Восток, стоит послушать мнение австрийцев, считает Focus Online, поскольку нынешние восточные члены союза когда-то были подданными Дунайской монархии.

К примеру, генеральный секретарь австрийского общества европейской политики Пауль Шмидт считает, что интеграция новых членов пока не завершена. Отмечается, что многие в Западной Европе считают, что ЕС расширился слишком сильно и слишком быстро. Однако бывший австрийский дипломат Стефан Ленне не разделяет этого мнения: он считает, что новые члены не помешали прогрессу ЕС. По словам Ленне, «это Нидерланды и Франция отвергли Конституцию ЕС, а не новые страны-члены. Они также и не были причиной финансового кризиса, а, скорее, его жертвами».

Как пишет издание, бесспорно, что восточноевропейские страны выиграли от членства в ЕС экономически: в первые пять лет после вступления их экономики росли в два раза быстрее, чем экономики стран Западной Европы. Однако, материальный разрыв между старыми и новыми членами всё равно существует, из-за чего страны Восточной Европы, зачастую, чувствуют себя «членами второго сорта».

Кроме того, новых членов интеграционного союза часто обвиняют в том, что они не хотят принимать ценностей ЕС. Например, пишет Focus Online, восточноевропейские депутаты в Европарламенте блокируют попытки применить более жёсткие меры к Венгрии за отход от правовых стандартов ЕС. При этом по мнению Стефана Ленне «за исключением их общей истории в составе советской империи и относительно низкого подушевого дохода, у стран Восточной Европы мало общего». В частности, они по-разному относятся к России: Польша и страны Балтики воспринимают политику Москвы как угрозу — в Венгрии и Словакии отношение к России не столь остро.

Однако, напоминает Focus Online, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия организовали так называемую «Вишеградскую группу» в рамках которой они вместе выступают против миграционной политики ЕС.

В общем и целом, картина получается неоднозначной, пишет издание, однако определённые проблемы в новых странах-членах существуют. По словам бывшего вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Верхюгена, «известно, что в Румынии и некоторых других странах имеет место быть определённая нехватка демократической культуры. Однако решение принять эти страны в ЕС было верным: это была единственная возможность позитивно повлиять на их развитие». Впрочем, отмечает Focus Online, это позитивное влияние действует далеко не всегда.

Что же будет с восточными членами ЕС дальше? Как пишет издание, десятилетия советского влияния и столетия подчинения прочим гегемонам оставили в Восточной Европе болезненные следы: теперь там очень ценят вновь обретённый национальный суверенитет и потому готовы лишь ограниченно подчиняться Брюсселю.