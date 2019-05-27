Pfälzischer Merkur: «красная машина» утешилась бронзой после горького провала «золотой миссии»

Хоккейные звёзды России всё же утешились бронзовыми медалями после того, как они «провалили золотую миссию» на чемпионате мира в Словакии, сообщает Pfälzischer Merkur. Причём победу над чехами в матче за третье место «красной машине» удалось вырвать лишь в серии буллитов, отмечает немецкое издание.

Рекордсмены чемпионатов мира, хоккеисты сборной Российской Федерации всё же «утешились» бронзовыми медалями после того, как они «провалили золотую миссию» на мировом первенстве по хоккею в столице Словакии Братиславе, сообщает Pfälzischer Merkur.

Спустя всего 24 часа после «горького поражения» от финнов в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:1 «хоккейные звёзды России» обыграли в матче за третье место хоккеистов сборной Чехии, пишет немецкое издание.

При этом основное время игры закончилось вничью со счётом 2:2, и только в серии буллитов «красной машине» во главе с «королём бомбардиров НХЛ» Александром Овечкиным удалось вырвать победу, уточняет Pfälzischer Merkur.