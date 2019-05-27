Pfälzischer Merkur Оригинал

Pfälzischer Merkur: «красная машина» утешилась бронзой после горького провала «золотой миссии»

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Хоккейные звёзды России всё же утешились бронзовыми медалями после того, как они «провалили золотую миссию» на чемпионате мира в Словакии, сообщает Pfälzischer Merkur. Причём победу над чехами в матче за третье место «красной машине» удалось вырвать лишь в серии буллитов, отмечает немецкое издание.
Pfälzischer Merkur: «красная машина» утешилась бронзой после горького провала «золотой миссии»
Reuters

Рекордсмены чемпионатов мира, хоккеисты сборной Российской Федерации всё же «утешились» бронзовыми медалями после того, как они «провалили золотую миссию» на мировом первенстве по хоккею в столице Словакии Братиславе, сообщает Pfälzischer Merkur.

Спустя всего 24 часа после «горького поражения» от финнов в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:1 «хоккейные звёзды России» обыграли в матче за третье место хоккеистов сборной Чехии, пишет немецкое издание.

При этом основное время игры закончилось вничью со счётом 2:2, и только в серии буллитов «красной машине» во главе с «королём бомбардиров НХЛ» Александром Овечкиным удалось вырвать победу, уточняет Pfälzischer Merkur.

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