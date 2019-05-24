SVT: Россия обыграла США, показав «хоккей волшебной красоты»

Команды России и США разыграли увлекательнейший четвертьфинал на чемпионате мира, в котором было всё: масса красивейших шайб, накал страстей до последнего момента и победа фаворита. Как передаёт SVT, волшебная игра российской команды заслуженно выводит страну в полуфинал первенства.

Когда борьба между Россией и США разворачивается на хоккейной площадке чемпионата мира, результат бывает совершенно ошеломительный. Как пишет SVT, команды разыграли увлекательнейший четвертьфинал, в котором было всё: масса красивейших шайб, накал страстей до последнего момента — и победа со счетом 4:3 досталась фавориту — России.

Как продолжает автор материала, не проиграв ни одного из семи матчей в группе, Россия считалась фаворитом. Чтобы распечатать ворота американцев, лучшему бомбардиру Никите Гусеву потребовалась всего минута. Спустя ещё минуту русские чуть было не увеличили счёт до 2:0, и их атака задала тон всему матчу. Второй гол в численном большинстве забил Михаил Сергачев щелчком в девятку. Шведский судья Тобиас Бьёрк посмотрел повтор и дал отмашку.

Во втором периоде команды провели в общей сложности 50 атак, и российскому голкиперу Андрею Василевскому пришлось хорошенько поработать. Но удар Брейди Шея он отразить не смог. Однако уже на первой минуте третьего периода Кирилл Капризов увеличил преимущество русских.

США отыграли ещё один гол, но всего через минуту Михаил Григоренко довёл счёт до 4:2. США сняли вратаря и отыграли ещё одну шайбу за три минуты до окончания основного времени. На последней секунде матча им даже представился неожиданный шанс сравнять счёт после ненужного проброса российской команды, но мечты американцев так и не исполнились. Россия победила и прошла дальше в полуфинал. Фавориты турнира выиграли все свои восемь матчей.

«Команда показывает высший класс: от отбора шайбы до малкинского паса тыльной стороной клюшки и блестящего финиша Григоренко. Нам показывают хоккей волшебной красоты», — восторгался эксперт «Шведского телевидения» Сэм Халлам.

Лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев продолжает набирать очки и на чемпионате мира. В матче с США он забросил шайбу и отдал две голевых передачи.

«Он ломает современную схему игры против защитников — сбрасывает скорость, вынуждая соперника почти остановиться. Делает вид, что будет бить, но в последний момент отдаёт пас», — считает Сэм Халлам.

За звание лучшего бомбардира чемпионата Гусев поборется со шведом Вильямом Нюландером и земляком Никитой Кучеровым.