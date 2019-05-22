ORF: с задачей в группе на ЧМ по хоккею россияне справились безукоризненно

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21:02 В Москве пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству парфюмерии В Москве пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству поддельной парфюмерии, сообщает Пятый канал.

20:58 Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

20:51 Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы Тульский футбольный клуб «Арсенал» гарантировал себе участие в Лиге Европы УЕФА на сезон-2019/20.