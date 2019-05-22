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ORF: с задачей в группе на ЧМ по хоккею россияне справились безукоризненно

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Сборная России «безукоризненно» завершила групповую стадию мирового первенства по хоккею в Братиславе, сообщает ORF. Вчера вечером «главные фавориты» чемпионата мира уверенно переиграли шведов и таким образом вышли в четвертьфинал на американцев с «безупречным балансом», подчёркивает австрийский телеканал.
ORF: с задачей в группе на ЧМ по хоккею россияне справились безукоризненно
Reuters

Сборная Российской Федерации «безукоризненно» завершила групповую стадию чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Словакии Братиславе, сообщает ORF.

Вчера вечером «главные фавориты» мирового первенства вышли в четвертьфинал соревнований с «безупречным балансом». В последней игре групповой фазы российские хоккеисты переиграли со счётом 7:4 сборную Швеции, уточняет австрийский телеканал.

Победы же над шведами «рекордсмены чемпионатов мира» добились в первую очередь благодаря «мощной игре во втором периоде (6:0)», подчёркивает журналист ORF.

Впрочем, уже в четверг в четвертьфинальном матче чемпионата мира россиянам предстоит помериться силами с американцами, которые проиграли в последней игре групповой стадии канадцам со счётом 0:3 и в результате заняли второе место в группе А.

В других четвертьфиналах мирового первенства в Братиславе сойдутся сборные Канады и Швейцарии, команды Финляндии и Швеции, а также чехи с немцами.

Причём последние даже набрали 15 очков в семи играх отборочной стадии. Так успешно на начальных стадиях чемпионатов мира сборная Германии по хоккею ещё никогда не выступала, отмечает журналист австрийского телеканала.

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