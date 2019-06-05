FAZ: на улицах Праги прошли массовые протесты против премьера Бабиша

Десятки тысяч людей вышли на улицы Праги в знак протеста против премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает Frankfurter Allgemeine. Его обвиняют в конфликте интересов и незаконном присвоении денег ЕС. Также протестные настроения подогрел недавний аудиторский отчёт Еврокомиссии, согласно которому концерн Бабиша Agrofert вообще не должен был получать европейские деньги.

Массовые протесты на Вацлавской площади в Праге. В столице Чехии десятки тысяч людей потребовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Они обвиняют миллиардера в конфликте интересов и незаконном присвоении денег ЕС. По информации организаторов, в протестах приняли участие 120 тысяч человек.

Это самая большая демонстрация в истории Чехии со времён мирной революции 1989 года. Бабиша обвиняют в том, что он незаконно получал дотации от ЕС. В апреле полиция завершила расследования по этому делу и посоветовала привлечь премьера к судебной ответственности.

С тех пор протесты против Бабиша только усилились. Многие чехи опасаются, что новоизбранный министр юстиции может вмешаться в расследование. Недавно протесты получили новый стимул из-за аудиторского отчёта Еврокомиссии, согласно которому из-за конфликта интересов концерн Бабиша Agrofert — смешанный концерн, в который входят предприятия, занимающиеся производством продуктов, агрохимии, а также медиапредприятия, — вообще не должен был получать доступ к субсидиям ЕС.

Сам Бабиш отверг все обвинения в свой адрес. Премьер назвал произошедшее «политическим манёвром».

Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.